Evrenin en sıcak maddesi keşfedildi!
Araştırmacılar, SMSS J114447.77-430859.3 veya kısaca J1144 olarak bilinen, kozmik tarihin son 9 milyar yılında görülen en parlak kuasarın X-ışını emisyonunu gözlemledi. Yeni bakış açısı kuasarların iç işleyişine ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerine ışık tutuyor.
Kozmik tarihin son 9 milyar yılında görülen en parlak kuasarın X-ışını emisyonunu gözlemledi. Yeni bakış açısı kuasarların iç işleyişine ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiklerine ışık tutuyor.
Dünya'dan 9,6 milyar ışık yılı uzaklıkta, Centaurus ve Hydra takımyıldızları arasındaki bir galaksinin ev sahipliği yaptığı J1144, Güneş'ten 100.000 milyar kat daha parlak olmasıyla son derece güçlüdür.
J1144'ün Dünya'ya aynı parlaklıktaki diğer kaynaklardan çok daha yakın olması, gökbilimcilerin kuasara güç veren kara delik ve çevresindeki ortam hakkında fikir edinmelerini sağlıyor. Çalışma, Astrofizik ve Gezegenbilim Araştırma Enstitüsü'nde (IRAP) doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Elias Kammoun ve Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'nde (MPE) doktora adayı olan Zsofi Igo tarafından yönetildi.
Kuasarlar, bilinen evrendeki en parlak ve en uzak nesneler arasında yer alır ve gazın süper kütleli bir kara deliğe düşmesiyle oluşur. Radyo, kızılötesi, görünür, morötesi ve X-ışını dalga boylarında gözlemlenebilen büyük miktarlarda elektromanyetik radyasyon yayan çok yüksek parlaklığa sahip aktif galaktik çekirdekler (AGN) olarak tanımlanabilirler. J1144 ilk olarak 2022 yılında SkyMapper Southern Survey (SMSS) tarafından görünür dalga boylarında gözlemlenmiştir.