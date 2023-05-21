Evrenin en sıcak maddesi keşfedildi!

J1144'ün Dünya'ya aynı parlaklıktaki diğer kaynaklardan çok daha yakın olması, gökbilimcilerin kuasara güç veren kara delik ve çevresindeki ortam hakkında fikir edinmelerini sağlıyor. Çalışma, Astrofizik ve Gezegenbilim Araştırma Enstitüsü'nde (IRAP) doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Elias Kammoun ve Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'nde (MPE) doktora adayı olan Zsofi Igo tarafından yönetildi.