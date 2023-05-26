Evrenin gerçek renkleri ortaya çıktı: NASA büyüleyici görüntüleri paylaştı
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) en güçlü iki teleskobu James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ray Gözlemevi ile alınan fotoğrafları birleştirdi. Teleskoplar iki gökada, bir bulutsu ve bir yıldız kümesinin büyüleyici görüntülerini yakaladı.
"EVRENİN GERÇEK RENKLERİ ORTAYA ÇIKTI"
NASA konuya ilişkin şu bilgileri verdi:
- Her görüntü Chandra'nın X-ışınlarını (yüksek enerjili ışığın bir formu) daha önce yayınlanan Webb görüntülerinden elde edilen ve her ikisi de çıplak gözle görülemeyen kızılötesi verilerle birleştiriyor. Birden fazla teleskop aynı kozmik bölgeyi gözlemlediğinde, evrenin gerçek renkleri ortaya çıkıyor.
NASA ayrıca optik ışık kullanan Hubble Uzay Teleskobu, emekli Spitzer Uzay Teleskobu (kızılötesi), Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) XMM-Newton (X-ışını) ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin Yeni Teknoloji Teleskobu'ndan (optik) gelen verileri de görüntülere dahil etti.
NGC 346
NGC 346, Küçük Macellan Bulutu'nda, Dünya'dan yaklaşık 200 bin ışık yılı uzaklıkta bir yıldız kümesine deniliyor. James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntüler, yıldızların ve gezegenlerin oluşumları sırasında kaynak malzeme olarak kullandıkları gaz ve toz bulutlarını ve yaylarını gösteriyor.
Chandra’nın yakaladığı soldaki mor bulut ise büyük bir yıldızdan gelen bir süpernova patlamasının kalıntılarını oluşturuyor.
NASA, "Chandra verileri ayrıca yüzeylerinden dışarıya doğru güçlü rüzgarlar gönderen genç, sıcak ve büyük yıldızları da ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.
NGC 1672
NGC 1672, NASA'nın “çubuklu” spiral olarak sınıflandırdığı galaksiye deniliyor. NASA, "Merkezlerine yakın bölgelerde, çubuklu sarmal galaksilerin kolları, çekirdeğe kadar kıvrılan kollara sahip diğer sarmalların aksine, çoğunlukla çekirdeği çevreleyen merkez boyunca düz bir yıldız şeridi halindedir." açıklamasını yaptı.
Chandra'nın verileri spiral galaksideki nötron yıldızları ve kara deliklerin yanı sıra patlamış yıldızların kalıntıları da dahil olmak üzere kompakt nesneleri ortaya çıkarıyor. Spiral kolları toz ve gazla doldurmak için Hubble ve James Webb'den gelen veriler kullanıldı.
MESSIER 16 (KARTAL NEBULASI)
Kartal Nebulası olarak da bilinen Messier 16, genellikle “Yaratılış Sütunları” olarak da anılıyor. Bu bileşik görüntüde Webb'in verileri, henüz oluşmakta olan birkaç yeni yıldızı örten karanlık gaz ve toz sütunlarını gösteriyor.
Chandra'nın verileri ise noktalar gibi görünüyor ve bol miktarda X-ışını yayan genç yıldızları gösteriyor.