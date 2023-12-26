Felaket Senaryoları Yazıldı! 2024 Yılında Beklenen Güneş Patlamasının Dünyaya Etkisi Ne Olacak? Dünya Karanlık Çağa Geri mi Dönüyor?

1859'daki güneş patlaması, dünyada jeomanyetin fırtınalar oluşmasına neden oldu. Jeomanyetik fırtınanın etkileri ise, küresel ölçekte gözlendi. 1-2 Eylül 1859’da kaydedilen en büyük jeomanyetik fırtına meydana geldi. Aurorae, kuzey yarımkürede Karayipler’den bile olmak üzere tüm dünyada görüldü. Jeomanyetik fırtınalar neticesinde tüm Avrupa ve Kuzey Amerika telgraf sistemleri arızalandı. Bazı bölgelerde telgraf operatörleri, tellerdeki aşırı yüklenmeden dolayı çarpıldılar. Telgraf telleri alevler saçtı. Hatta bazı yerlerde elektrikleri kesilse dahi tellerden iletişim sağlamak mümkün oldu.