Felaket Senaryoları Yazıldı! 2024 Yılında Beklenen Güneş Patlamasının Dünyaya Etkisi Ne Olacak? Dünya Karanlık Çağa Geri mi Dönüyor?
13 Aralık'ta yaşanan güneş patlaması sonrası 2024 için korkutan açıklamalar yapıldı. 2024 yılında tüm dünyada internetin kesileceği, elektriğin güneş patlamasından etkileneceği söylendi. Peki gerçek ne? Güneş patlamalarının etkileri ne? İşte cevabı...
2024 yılında yaşanması beklenen güneş patlamasının, dünyada elektriği ve interneti tamamen keseceği iddiası, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yazılan senaryolarda güneş patlamasının etkilerinin, küresel felaket düzeyinde internet ve elektrik kesintilerine yol açacağı iddia edilmişti. Peki gerçek ne? Güneş patlamalarının dünyaya etkisinin boyutu ne olacak? "100 yılda bir gerçekleşir" denilen patlama sonrası dünya nasıl bir yer hâline gelecek? Bu soruları sizin için araştırdık.
1859 Carrington Olayı
Güneş patlamasının küresel felakete yol açabileceği iddiasını ortaya atanların en büyük dayanağı, 1859 Carrington Olayı olarak da bilinen güneş patlaması. 28 Ağustos 1859'dan 2 Eylül 1859'a kadar gözlemlenen güneşteki sayısız leke, 1 Eylül öğleden önce Richard Carrington ve Richard Hodgson'un ilk solar alevleri gözlemesiyle sürmüştü. Dünyaya varması 17 saatten fazla süren alevler, koronal kütle ejeksiyonunun doğrudan dünyaya gelmesine sebep oldu.
1859'daki güneş patlaması, dünyada jeomanyetin fırtınalar oluşmasına neden oldu. Jeomanyetik fırtınanın etkileri ise, küresel ölçekte gözlendi. 1-2 Eylül 1859’da kaydedilen en büyük jeomanyetik fırtına meydana geldi. Aurorae, kuzey yarımkürede Karayipler’den bile olmak üzere tüm dünyada görüldü. Jeomanyetik fırtınalar neticesinde tüm Avrupa ve Kuzey Amerika telgraf sistemleri arızalandı. Bazı bölgelerde telgraf operatörleri, tellerdeki aşırı yüklenmeden dolayı çarpıldılar. Telgraf telleri alevler saçtı. Hatta bazı yerlerde elektrikleri kesilse dahi tellerden iletişim sağlamak mümkün oldu.
13 Aralık'ta Yaşanan Güneş Patlaması Korkuttu
13 Aralık'ta, Carrington Olayı kadar büyük olmasa da yaşanan patlamada dünyanın bir çok noktasında etkiler yarattı. Jeomanyetik fırtınaların oluşturduğu auroralar, Türkiye'den dahi göründü. Bu durum sonrası komplo teorisyenleri hareketlendi. Özellikle 2024 yılında daha büyük bir güneş patlamasının beklenmesi, komplo teorisyenlerinin küresel felaket senaryolarını şahlandırdı.