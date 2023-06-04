NASA fizik kurallarına direnen gezegen keşfetti

2008 yılında keşfedilen WASP-18b, aralarında Hubble Uzay Teleskobu , NASA'nın X-ışını uzay teleskobu Chandra , ötegezegen avcısı TESS ve artık kullanımdan kaldırılmış olan kızılötesi Spitzer Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından incelendi.

Ancak bu uzay teleskoplarının hiçbiri gezegenin atmosferindeki su izlerini görecek kadar hassas değildi.