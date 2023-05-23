Gizemli ötegezegene şimdiye kadarki en yakın bakışı gerçekleştirdi
Güneş sistemimizin dışındaki uzak bir ötegezegeni gözlemledi ve içindeki hiçbir şeye benzemeyen buharlı bir atmosfere sahip oldukça yansıtıcı bir dünyanın ne olduğunu ortaya çıkardı.
Önceki gözlemlere büyük ölçüde nüfuz edemeyen bir "mini-Neptün" olan gizemli ötegezegene şimdiye kadarki en yakın bakış.
GJ 1214 b adı verilen ötegezegen sıvı su okyanuslarını barındıramayacak kadar sıcak olsa da, buharlaşmış haldeki su hala atmosferinin önemli bir parçası olabilir.
Maryland Üniversitesi'nde araştırmacı olan ve gezegenle ilgili Nature dergisinde yayınlanan yeni bir makalenin başyazarı Eliza Kempton, şu ifadeleri kullandı
- Gezegen bir tür pus ya da bulut tabakasıyla tamamen örtülmüş. Atmosfer bu gözleme kadar bizden tamamen gizli kalmıştı. Kempton, eğer gerçekten su açısından zenginse, gezegenin oluşumu sırasında büyük miktarda sulu ve buzlu madde içeren bir su dünyası
Böylesine kalın bir bariyeri aşmak için araştırma ekibi yeni bir yaklaşımı denedi: Standart gözlemi yapmanın yanı sıra - gezegenin atmosferinden süzülen ev sahibi yıldızın ışığını yakalamak - GJ 1214 b'yi yıldızın etrafındaki neredeyse tüm yörüngesi boyunca izlediler.