Gizemli ötegezegene şimdiye kadarki en yakın bakışı gerçekleştirdi

Maryland Üniversitesi'nde araştırmacı olan ve gezegenle ilgili Nature dergisinde yayınlanan yeni bir makalenin başyazarı Eliza Kempton, şu ifadeleri kullandı

- Gezegen bir tür pus ya da bulut tabakasıyla tamamen örtülmüş. Atmosfer bu gözleme kadar bizden tamamen gizli kalmıştı. Kempton, eğer gerçekten su açısından zenginse, gezegenin oluşumu sırasında büyük miktarda sulu ve buzlu madde içeren bir su dünyası