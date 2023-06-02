Göktaşı yağmuru sezonuna giriyoruz: İşte kaçırmamanız gereken meteor yağmurları

İZLENECEK EN İYİ ZAMAN

Türkiye’den yıldız kaymalarını izlemek için en iyi zamanlar, gece yarısından sonra ve ay ışığının en az olduğu dönemlerdir. Gözlem yapmak için açık bir gökyüzüne ve mümkünse kentsel ışıklardan uzak bir yer seçmek önemlidir. Ayrıca, sabırlı olmak da önemlidir çünkü yıldız kaymaları rastgele olarak gerçekleşir ve bazen birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.