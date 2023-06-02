Göktaşı yağmuru sezonuna giriyoruz: İşte kaçırmamanız gereken meteor yağmurları
Meteor yağmuru, meteorların gece gökyüzündeki bir noktadan ortaya çıkarak yaydığı ışıklardır. Parlak ışık izleri oluşturan bu astronomik olay, bazı dönemler Türkiye'den de rahatça gözlenebilir. İşte 2023’te Türkiye’den izlenebilecek 2 önemli göktaşı yağmuru.
PERSAİD METEOR YAĞMURLARI VE GEMİNİD METEOR YAĞMURLARI
2023 yılında Türkiye’den izlenebilecek yıldız kaymaları arasında en popüler olanları Persaid meteor yağmurları ve Geminid meteor yağmurlarıdır. Bu iki gök olayı, her yıl düzenli olarak gerçekleşir ve gözlemciler için unutulmaz bir deneyim sunar.
Persaid meteor yağmurları, Ağustos ayının ikinci yarısında gözlemlenebilir. Yeryüzü, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı artıklarla kesişirken, atmosferimize giren meteor parçalarının oluşturduğu parlak ışıklar gökyüzünde belirgin izler bırakır. Persaid meteor yağmurları, karanlık bir gökyüzü ve açık bir alanda izlendiğinde gözlemciler için etkileyici bir manzara sunar.
GÖKYÜZÜNDE SARI, YEŞİL VE TURUNCU İZLER BIRAKIYOR
Geminid meteor yağmurları ise Aralık ayında gözlemlenebilir ve yılın en yoğun meteor yağmurlarından biridir. Bu meteor yağmuru, Phaethon adı verilen bir asteroidin bıraktığı artıklarla ilişkilidir. Geminidler, gökyüzünde oldukça parlak izler bırakır ve çoğunlukla sarı, yeşil ve turuncu renklere sahip olabilir. Bu gök olayı, karanlık bir gece gökyüzünde gözlemlendiğinde şaşırtıcı bir görsel şölen sunar.
İZLENECEK EN İYİ ZAMAN
Türkiye’den yıldız kaymalarını izlemek için en iyi zamanlar, gece yarısından sonra ve ay ışığının en az olduğu dönemlerdir. Gözlem yapmak için açık bir gökyüzüne ve mümkünse kentsel ışıklardan uzak bir yer seçmek önemlidir. Ayrıca, sabırlı olmak da önemlidir çünkü yıldız kaymaları rastgele olarak gerçekleşir ve bazen birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.