Güneş'teki kuvvetli patlamalar Dünya'da depremlere neden oluyor

Scientific Reports'ta yayımlanan yeni bir araştırma, Güneş'teki güçlü patlamaların Dünya'da gerçekleşen toplu deprem olaylarını tetikleyebildiğini gösteren ilk güçlü kanıtı tartışmalı da olsa öne sürdü.

# Bilim # uzay # Güneş # deprem # NASA
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Güneş'teki kuvvetli patlamalar Dünya'da depremlere neden oluyor - Resim: 1 1 11

Bilim insanları, on yıllar süren araştırmalar sayesinde büyük ve güçlü depremlerin rastgele bir şekilde değil de gruplar halinde meydana geldiğini öğrendi. Ama neden böyle olduğu şimdiye kadar bir gizem olarak kalmıştı.

Güneş'teki kuvvetli patlamalar Dünya'da depremlere neden oluyor - Resim: 2 2 11

Scientific Reports'ta yayımlanan yeni bir araştırma, Güneş'teki güçlü patlamaların Dünya'da gerçekleşen toplu deprem olaylarını tetikleyebildiğini gösteren ilk güçlü kanıtı -tartışmalı da olsa- öne sürdü.

Güneş'teki kuvvetli patlamalar Dünya'da depremlere neden oluyor - Resim: 3 3 11

Roma'daki Ulusal Jeofizik ve Volkanbilim Enstitüsü araştırma müdürü ve bu yeni araştırmanın yardımcı yazarı Giuseppe De Natale şöyle söylüyor:

Güneş'teki kuvvetli patlamalar Dünya'da depremlere neden oluyor - Resim: 4 4 11

- Dünyadaki büyük depremler dengeli bir şekilde dağılmış değil... Aralarında bir bağlantı var. Güneş'teki etkinliğin Dünya genelini etkileyebileceği hipotezini depremlerin gerçekleşmesi test ettik.