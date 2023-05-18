Günümüzde yaşayan ve tarih öncesinden kalma 10 hayvan
Dinozor fosillerinin ilk bulunduğu günden beri insanlar prehistorik (tarih öncesi) hayvanlara çok büyük bir ilgi duyuyor, onlarla yaşamanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki Günümüzde yaşayan ve prehistorik kökenleri olan 10 hayvan hangisidir?
1. TİMSAH
Aslında timsahlar gibi büyük ve korkutucu sürüngenler için bu habere tıkladınız değil mi? O zaman şunu söyleyelim, timsahlar 250 milyon öncesinde, erken Triyas döneminde yaşayan ve arkozor olarak tanınan bir dinozor ailesinden geliyor.
İlk timsah 95 milyon yıl önce, geç Kretasa döneminde ortaya çıkmış. Günümüz timsahları ise prehistorik Deinosuchus ailesinden geliyor. Yani yere yakın, suda bulunabilen, uzun burunlu, güçlü kuyruklu ve çok dişli yırtıcı hayvanlar.
Soyu bugüne kadar gelen bir diğer arkozor ise günümüzdeki kuşlar. Yani timsahlarla ördekler aslında yakın akrabalar.
2. TEPELİ DEVEKUŞU (CASSOWARY)
Tepeli devekuşunun devasa bir pençeye benzeyen ayağına bakıldığında bir dinozor türünden geldiğinden şüphe etmek zor.
Dünyadaki üçüncü büyük kuş türü olan tepeli devekuşları, genellikle Avustralya’nın kuzeyinde, Papua Yeni Gine’de ve Endonezya’da yaşıyor.
Tepeli devekuşunu dinozor ailesine bağlayan bir diğer özellik ise başındaki ibiği. Bazı uzmanlar, tüy gibi uzanan bu sert deri kaskın ısı kontrolü için kullanıldığını düşünürken diğerleri de insan kulağının duyamayacağı kadar derin bir sesi çıkarmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Mavi boyunlu bu kuşlar hem çok iyi yüzüyor, hem de yeşil yumurta üretiyorlar.
3. TUATARA SÜRÜNGENİ
Tuatara sürüngeninin soyu erken Triyas dönemine kadar uzanıyor. Rhynchocephalia ailesinden gelen bu sürüngenler Yeni Zelanda yakınlarında bir adada yaşıyor ve böcek, örümcek, solucan ve küçük kuşlar yiyerek besleniyor.
Sivri dişli bu sürüngenler neredeyse 100 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şaşırtıcı bir şekilde daha soğuk iklimlere de dayanabiliyorlar. Tuatara sürüngenine bilim dünyasında ‘yaşayan dinozor’ deniyor ancak bir tür olarak tamamen izole olmuş durumdalar. ‘Amniyot omurgasızları’ ailesinden günümüzde yaklaşık 30 bin canlı yaşıyor ve bunlar 6 gruba ayrılıyor. Kuşlar grubunda en az 15 bin tür, kertenkele ve yılan grubunda yaklaşık 10 bin tür, memelilerde 5 bin 400 tür, timsahlarda 25 tür ve Tuatarada ise yalnızca bir tür bulunuyor.
4. KÖPEK BALIĞI
Köpek balıklarına günümüzün dinozorları demek yanlış olur, çünkü onlar aslında dinozorlardan çok daha yaşlılar.
İlk köpek balığı türü 450 milyon yıl önce, Silüryen Dönemi’nde varoldu ve günümüze kadar birçok türün yok olmasına yol açan katastrofları atlatarak hayatta kaldı.
Bu kadar uzun zamandır dünyada olan bu hayvan türü arasında elbette çok fazla çeşit ortaya çıktı. Örneğin bugün soyu tükenmiş olan Megalodon gibi dev köpek balığı bir zamanlar denizlerde yüzüyordu. Veya spiral bir çene yapısına sahip Helicoprion da artık dünyada olmasa da çok ilginç bir vücut yapısına sahipti. Bazı köpek balıkları karanlıkta parlama yeteneğini bile geliştirdi.