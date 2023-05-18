Günümüzde yaşayan ve tarih öncesinden kalma 10 hayvan

4. KÖPEK BALIĞI

Köpek balıklarına günümüzün dinozorları demek yanlış olur, çünkü onlar aslında dinozorlardan çok daha yaşlılar.

İlk köpek balığı türü 450 milyon yıl önce, Silüryen Dönemi’nde varoldu ve günümüze kadar birçok türün yok olmasına yol açan katastrofları atlatarak hayatta kaldı.

Bu kadar uzun zamandır dünyada olan bu hayvan türü arasında elbette çok fazla çeşit ortaya çıktı. Örneğin bugün soyu tükenmiş olan Megalodon gibi dev köpek balığı bir zamanlar denizlerde yüzüyordu. Veya spiral bir çene yapısına sahip Helicoprion da artık dünyada olmasa da çok ilginç bir vücut yapısına sahipti. Bazı köpek balıkları karanlıkta parlama yeteneğini bile geliştirdi.