Harry Potter Bilim İnsanlarına Işık Tutuyor! Yapay Zekâyı Anlamanın Yolu Harry Potter'dan Geçiyor
Bilim insanları, yapay zekânın bir bilgiyi nasıl aldığını ve nasıl unuttuğuna dair çalışmalar yapıyor. Peki bilim insanlarının Harry Potter kitaplarından yararlandığını söylesem inanır mısınız? İşte bilim insanlarına yol gösteren Harry Potter...
J.K. Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisi dünya çapında büyük bir ilgiyle okundu. Peki Harry Potter serisinin, yapay zekâların hafızaları için bir araç olduğu söylersek ne düşünürsünüz?
Harry Potter serisinin seçilmesi popüler oluşundan değil, içinde edebi anlamda çok fazla sözcüğün bulunmasından ve anlatı evreninden kaynaklanıyor. Yapay zekâ için, gerçek evren dışından bir evreni anlayabilme çalışmaları bu süreçte önemlidir.
Microsoft'un araştırmacılarından Mark Russinovich ve Ronen Eldan, "Harry Potter kimdir?" adlı bir çalışma yaptı. Çalışmalar doğrultusunda yapay zekâ, öğrendiği bilgileri unutsa da genel olarak karar verme ve analiz yeteneklerini koruyorlar.
Harry Potter serisinin seçilmesi bir bakımı artı sağlıyor. Popüler olan seride, bilgilerin ne kadar doğru olup olmadığı kolayca analiz edilebilmektedir.