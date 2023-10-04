Hayvanların Akrabalıkları Sizi Şaşırtacak
Dünya üzerindeki türlerin sayısı tahminen 3 milyondan fazla olduğu düşünülmesi ile birlikte ormanlardaki hayvanlar ile okyanuslardaki hayvanların akrabalığı sizi şaşırtacak. Sizi şaşırtacak hayvanların akrabalıklarını, sizin için araştırdık.
Balinalar ve inekler ortak bir atayı paylaşıyor. İnekler ve balinaların "kuzen" olduğuna dair en güçlü kanıt, balinalar ve inekler üzerindeki moleküler incelemesinden geliyor. Balinaların yaşayan en yakın akrabalarının, inekleri, domuzları, su aygırlarını ve zürafaları içeren, artiodaktil adı verilen bir grup toynaklı hayvan olduğu ortaya çıktı.
2. Filler ve Denizayıları
Hortumluların deniz ayılarıyla ortak bir ataya sahip olduğu ortaya çıktı. Deniz ineklerinin evriminde önemli boşluklar olduğuna dair bilgimize rağmen, bu hayvanların 4 ayaklı bir memeliden türediğine inanılıyor.
3. Denizanası ve Mercan
Biri denizlerde ve okyanuslarda özgürce dolaşırken, diğeri kendisini daha çok bir bitkiye benzetiyor, ama gerçek şu ki denizanası ve mercanların ikisi de hayvandır. Ve evet, onlar da birbiriyle ilişkili.
4. Echidnas ve Platypus
Echidnas ve platypus akraba olmalarına rağmen çok fazla tuhaflık gösterir. Örneğin ekidna, karıncalar ve termitler gibi böcekleri yer, ancak ornitorenk etoburdur.