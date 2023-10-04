Hayvanların Akrabalıkları Sizi Şaşırtacak

Dünya üzerindeki türlerin sayısı tahminen 3 milyondan fazla olduğu düşünülmesi ile birlikte ormanlardaki hayvanlar ile okyanuslardaki hayvanların akrabalığı sizi şaşırtacak. Sizi şaşırtacak hayvanların akrabalıklarını, sizin için araştırdık.

# BİLİM TEKNOLOJİ # hayvan # akraba # şaşırtacak
Editör: Süleyman Daban
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Hayvanların Akrabalıkları Sizi Şaşırtacak - Resim: 1

Balinalar ve inekler  ortak bir atayı paylaşıyor. İnekler ve balinaların "kuzen" olduğuna dair en güçlü kanıt, balinalar ve inekler üzerindeki moleküler incelemesinden geliyor. Balinaların yaşayan en yakın akrabalarının, inekleri, domuzları, su aygırlarını ve zürafaları içeren, artiodaktil adı verilen bir grup toynaklı hayvan olduğu ortaya çıktı.

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Hayvanların Akrabalıkları Sizi Şaşırtacak - Resim: 2

2. Filler ve Denizayıları

Hortumluların deniz ayılarıyla ortak bir ataya sahip olduğu ortaya çıktı. Deniz ineklerinin evriminde önemli boşluklar olduğuna dair bilgimize rağmen, bu hayvanların 4 ayaklı bir memeliden türediğine inanılıyor.

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Hayvanların Akrabalıkları Sizi Şaşırtacak - Resim: 3

3. Denizanası ve Mercan

Biri denizlerde ve okyanuslarda özgürce dolaşırken, diğeri kendisini daha çok bir bitkiye benzetiyor, ama gerçek şu ki denizanası ve mercanların ikisi de hayvandır. Ve evet, onlar da birbiriyle ilişkili.

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Hayvanların Akrabalıkları Sizi Şaşırtacak - Resim: 4

4. Echidnas ve Platypus

Echidnas ve platypus akraba olmalarına rağmen çok fazla tuhaflık gösterir. Örneğin ekidna, karıncalar ve termitler gibi böcekleri yer, ancak ornitorenk etoburdur.

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