Haziran 2023 görülebilir gezegenler ve gece gökyüzü

VENÜS - 4 HAZİRAN

Haziran ayında en parlak gezegen olan Venüs, gün batımından sonra batı gökyüzüne hâkim olmaya devam edecek ve İkizler'in İkiz Yıldızları Pollux ve Castor'dan uzaklaşacak. Güneş'ten en büyük uzaklığa -45 derece- 4 Haziran'da ulaşacak. Ardından Venüs 12 ve 13 Haziran akşamları Arı Kovanı'nın yanından geçecek. Ayın ilerleyen günlerinde Ay, 21 ve 22 Haziran'da bu 2 iç gezegenin yanından geçecek.