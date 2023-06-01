Haziran 2023 görülebilir gezegenler ve gece gökyüzü
Gökyüzüne baktığımızda gözümüze çarpan birşeyler olmuştur. Kimi yıldızlar daha parlak kimileri de gruplar halinde dizilmiştir. Gökyüzüne baktığımızda yıldızların arasına saklanmış gezegenler var ve bunlar aslında kendilerini çok belli ediyorlar. Gelin hep birlikte tanıyalım...
VENÜS - 4 HAZİRAN
Haziran ayında en parlak gezegen olan Venüs, gün batımından sonra batı gökyüzüne hâkim olmaya devam edecek ve İkizler'in İkiz Yıldızları Pollux ve Castor'dan uzaklaşacak. Güneş'ten en büyük uzaklığa -45 derece- 4 Haziran'da ulaşacak. Ardından Venüs 12 ve 13 Haziran akşamları Arı Kovanı'nın yanından geçecek. Ayın ilerleyen günlerinde Ay, 21 ve 22 Haziran'da bu 2 iç gezegenin yanından geçecek.
MARS - 1 VE 2 HAZİRAN
Yakınımızdaki Mars, Güneş etrafındaki yörüngemizde ondan uzaklaştıkça parlaklığı azalmaya devam ediyor. Mars'ın 1 ve 2 Haziran 2023'te Arı Kovanı yıldız kümesinin içinden vızıldayarak geçişini kaçırmayın.
Beyaz ok Venüs'ün Haziran ayı boyunca yörünge çizgisi ya da Güneş, Ay ve gezegenlerin yolu grafikteki yeşil bir çizgi olarak gösterilmiştir. Üzerindeki konumunu göstermektedir. Kırmızı ok ise Mars'ın yolunu gösteriyor. Venüs ve Mars'ın ay boyunca birbirlerine nasıl yaklaştıklarına dikkat edin.
Gezegenler 1 Haziran'da birbirlerinden 10 derece uzakta, ay sonunda ise 4 dereceden daha az uzakta görünüyorlar. Her iki gezegen de Aslan burcundaki Regulus'a doğru ilerliyor. Venüs ve Mars, Haziran ayı sonunda batacak.