Her bütçeye uygun 10 aksiyon kamerası modeli

DJI Osmo Action 4K Aksiyon Kamerası

Bu kamera renkli ekranı sayesinde kendinizi çekmeyi daha kolay hale getiriyor. Piyasada satılan en iyi özçekim kamerası olarak da bilinen cihaz, tek şarjla 135 dakikalık kullanım imkanı sunuyor. Yavaşlatma özelliği sayesinde her bir kareyi seçebileceğiniz kamera, titreşimi azaltmak için RockSteady algoritmasını kullanıyor. Bu algoritma sayesinde engebeli arazilerde bile daha kaliteli görüntü elde edersiniz. Son olarak 4K video çekebilmenin yanı sıra HDR özelliğiyle dikkat çeken cihazın karanlık ortamlarda bile kaliteli görüntü alabildiğini söyleyelim.