Her bütçeye uygun 10 aksiyon kamerası modeli
En iyi aksiyon kamerası hangisi? Hangi aksiyon kamerasını almalıyım? En iyi kask kamerası hangisi? gibi soruları soruyorsanız bu içerikte tüm cevapları bulabilirsiniz. İçeriğimizde her bütçeye uygun aksiyon kamerasını bir araya getirdik.
GoPro Max 360 Aksiyon Kamerası
Aksiyon kamerası denildiğinde ilk akla gelen GoPro markası, Max 360 modeliyle sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. 6 adet mikrofona sahip olan cihaz, yatay dengeleme özelliğiyle fark yaratmayı başarıyor. Bu özellik sayesinde hareket halinde olsanız dahi simetrik fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Bir kez alacağım ve ömürlük olsun diyorsanız GoPro Max 360 tam size göre!
DJI Osmo Action 4K Aksiyon Kamerası
Bu kamera renkli ekranı sayesinde kendinizi çekmeyi daha kolay hale getiriyor. Piyasada satılan en iyi özçekim kamerası olarak da bilinen cihaz, tek şarjla 135 dakikalık kullanım imkanı sunuyor. Yavaşlatma özelliği sayesinde her bir kareyi seçebileceğiniz kamera, titreşimi azaltmak için RockSteady algoritmasını kullanıyor. Bu algoritma sayesinde engebeli arazilerde bile daha kaliteli görüntü elde edersiniz. Son olarak 4K video çekebilmenin yanı sıra HDR özelliğiyle dikkat çeken cihazın karanlık ortamlarda bile kaliteli görüntü alabildiğini söyleyelim.
GoPro Hero9 Aksiyon Kamerası
23.6 MP sensörü, 5K video çekebilme özelliği ile piyasadaki en iyi kameralardan birisi olan GoPro Hero9, 20 MP fotoğraf çekebilme özelliğiyle kaliteli kameralar arasında yer alıyor. Zamanlanmış kayıt özelliği ile dilediğiniz saatte video çekebilen Hero 9, 1720 mAh bataryası ile rakiplerine göre %30 daha uzun batarya ömrü sunuyor. Ayrıca 33 Ft'e kadar su geçirmeyen cihazın web kamerası modu ile 1080p canlı yayın yapabilir, 8x Slow-Motion özelliği ile yavaşlatılmış çekimler yapabilirsiniz.
DJI Osmo Pocket Aksiyon Kamerası
Üç eksenli stabilizasyona sahip olan DJI Osmo Pocket, bir hayli minimal tasarımı ve simetrik hatlarıyla sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Extrem sporlardan dans etkinliklerine, doğa gezilerinden günlük kullanımlara kadar birçok alanda pürüzsüz çekim yapma imkanı sunan model, titreyen görüntüleri ortadan kaldırmak için hassas hareket sensörüne sahiptir.