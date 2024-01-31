Hesabınız çalınmış olabilir! Milyarlarca kişinin verisi sızdırıldı! Uzmanlar şifrenizi değiştirin diyor. Hesabın çalınıp çalınmadığı nasıl öğrenilir?
Veri sızıntısı haberleri herkesin her an karşılaşabileceği pek çok sorundan birisi. Ancak en büyük veri sızıntılarından birisi günümüzde gerçekleşti. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olmaları dile getirilirken aynı zamanda şifrelerinin değiştirilmesi tavsiye ediliyor.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi resmi X (Twitter) hesabından yayınladığı açıklama ile tarihin en büyük veri sızıntılarından birinin yaşandığını belirtti.
Sızıntının Instagram, LinkedIn, X gibi pek çok sosyal medya platformunu etkilediğini belirten kurum yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının mağdur olduğunu belirtti.
Sızdırılan veri boyutunun 12 terabaytı geçtiğini belirten kurum kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini belirtti. Toplamda 26 milyar verinin sızdırıldığı olay “tarihin en büyük veri sızıntısı” olarak nitelendiriliyor.
LinkedIn, X ve Adobe gibi sitelerin de aralarında bulunduğu kuruluşlardan 26 milyar kişinin verisinin çalındığı tahmin edilirken yetkililer hesapların şifrelerinin en kısa sürede değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.