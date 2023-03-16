İBB Jeolooji haritası güncellendi: Eviniz işyeriniz fay hattının üzerinde mi?

ADRES YAZIP ZEMİN YAPISI ÖĞRENİLEBİLİYOR

İBB tarafından paylaşılan haritanın üzerinde tam adresi bulmak mümkün. İnternet sitesi olarak paylaşılan ve harita ile adres bulma seçeneğinin bir araya getirildiği platformda tek yapılması gereken sol üstte yer alan "Beni bul" butonuna tıklamak.

İstanbul dışında da İstanbul'da bulunan bir konumun zemini görülebiliyor. Bunun için de yine sol üstteki mercek sembolüne tıklayıp adres yazmak gerekiyor. (Örn:"Hürriyet Cd. No:30") Adresi yazıldığında çıkan seçeneklerden seçim yapılabiliyor.

Harita üzerinden adres bulmak için TIKLAYIN