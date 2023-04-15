İMECE uzaya fırlatıldı!
Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX'in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.
Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 09.47'de başarıyla uzaya fırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İMECE uydusunun fırlatılması ile ilgili şunları belirtti:
- İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye'nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. "İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak. İMECE uydusuyla bir gözlem uydusu için gereken tüm alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve testlerini kendimiz yaptık.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# imece # space X # tübitak # uzay # türk Havacılık ve Uzay SanayiiİMECE'nin uzay yolculuğu yine ertelendi Twitter'a yeni özellik geldi İMECE'nin uzay yolculuğu ertelendi İMECE uzaya fırlatılıyor