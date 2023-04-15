İMECE uzaya fırlatıldı!

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX'in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 09.47'de başarıyla uzaya fırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İMECE uydusunun fırlatılması ile ilgili şunları belirtti: