İnşaat betonunda çipli takip

İnşaatların elektronik olarak takip edilmesi yaygınlaşıyor. 2018’de başlayan EBİS projesi inşaatta kullanılan betonun denetiminin daha sağlıklı ve güvenilir olarak yapılmasını hedefliyor. Şimdiye kadar 433 bin yapıda kullanılan sistemle betonun güvenliği çiplerle takip ediliyor.

Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü

2018’de zorunlu hale getirilen sistem ASELSAN tarafından geliştirildi. Betonun döküm aşamasında yerleştirilen mikro çipler verilerin toplanarak tek bir merkez olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilmesi sağlanıyor.

Sistem sayesinde numunelerin hangi laboratuvarda incelendiğinden beton döküm aşamasında hangi görevlilerin kontrolü sağladığına kadar her aşaması takip edilebilir hale geldi.

İnşaa Mühendisi Dr. Sinan Cansız'a göre sistem sayesinde müteahhitler kalitesiz beton dökemeyecek ve analizlere müdahale edemeyecek:

- Bunun bize en büyük kazanımı mütehaitlerin ilişkileri sayesinde verileri değiştiremiyor ve kayıtlara müdahale edemiyor olması beton yapısı uygun değilse doğrudan müdahale ediliyor artık. Yani kötü veya eksik beton kullanmak mümkün değil.

 Böylece yüzde 99'un üzerinde doğruluk oranıyla çalışan sistem sayesinde betondaki hata, kayıp ve kaçak oranları sıfıra yakın seviyeye çekildi.

Sistem bina demirlerini denetleyemiyor ancak onun için de geliştirilen İnşaat Demiri İzleme Sistemi var. Sistem, inşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir ve takip edilebilir olmasını sağlıyor.

Birbirini tamamlayan iki sistemin amacı ise depreme karşı daha güvenli yapılar, kaliteli ve yaşanabilir şehirler oluşturmak.

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