İnsanlar Nasıl Evrimleşecek!

İnsanların yakın zamanda olmasa da bundan belki de birkaç yüz bin sene sonra nasıl evrimleşeceği konusunda farklı teoriler mevcut. İnsanların evriminde iklim değişikliğinin yanında teknoloji kullanımı da etkin bir rol alıyor. İnsan evriminin nasıl olacağı hakkında teorileri sizin için araştırdık.

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Editör: Süleyman Daban
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İnsanlar Nasıl Evrimleşecek! - Resim: 1

1. İkinci Göz Kapağı Oluşabilir

Teknik boynun yanı sıra, kişilerde ikinci bir göz kapağı seti de ortaya çıkabilir. Teknoloji cihazlarımızdan gelen fazla ışığın filtrelenmesine yardımcı olabilirler. İç göz kapağı, gelen mavi, yeşil, sarı veya kırmızı ışığı engellemek için büyüyebilir

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2. Parmaklar Uzayabilir

Uzun süreler ve yıllar boyunca akıllı telefonları elinde tuttuktan sonra, 2100 yılına gelindiğinde bir insan, pençe benzeri bir tutuşa dönüşecek ellere sahip olabilir. Buna “metin pençesi” adı verilecek. Ayrıca dirsek muhtemelen 90 derecelik bir açıyla bükülecektir.

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3. Dişler Küçülebilir

Antropologlar gelecek nesillerde dişlerin küçülmeye devam edeceğini öne sürüyorlar . Hayatta kalmak için büyük, güçlü dişlere sahip olmanıza gerek yoktur. Dişlerin küçülmesinin yanı sıra çene de küçülebilir. Genetik bir hastalıktan ziyade bir yaşam tarzı hastalığına benzeyecek.

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4. Ayaklar Büyüyebilir

İklim değişikliği insanların perdeli ayaklara ve daha büyük ayak parmaklarına sahip olmasına yol açabilir. Deniz seviyelerinin yükselmesi durumunda "su dünyası" durumunda bu gerçekleşebilir.

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