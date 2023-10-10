İnsanlar Nasıl Evrimleşecek!

2. Parmaklar Uzayabilir

Uzun süreler ve yıllar boyunca akıllı telefonları elinde tuttuktan sonra, 2100 yılına gelindiğinde bir insan, pençe benzeri bir tutuşa dönüşecek ellere sahip olabilir. Buna “metin pençesi” adı verilecek. Ayrıca dirsek muhtemelen 90 derecelik bir açıyla bükülecektir.