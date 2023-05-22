Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan "Instagram çöktü mü?" sorusu, günün ilk saatleri itibariyle devam ediyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor.