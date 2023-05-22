Instagram çöktü mü?
Instagram çöktü mü sorusu, 22 Mayıs Pazartesi günü bazı kullanıcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden girilmiyor?
Sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alan "Instagram çöktü mü?" sorusu, günün ilk saatleri itibariyle devam ediyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor.
22 MAYIS 2023 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor. Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
"AKIŞ YENİLENEMEDİ" NE DEMEK?
İnternet bağlantınızdan kaynaklı bir sorun nedeniyle Instagram akış yenilenemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için; internet bağlantısını kontrol edin, hesabınıza yeniden giriş yapın, uygulamayı güncelleyin.