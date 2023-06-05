iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri belli oldu: O telefonlar güncellenemeyecek
Apple WWDC 2023 etkinliğinde beklenen İOS güncellemesini tanıttı. İOS 17 olarak duyurulan güncelleme yenilikleri merak konusu oldu. İşte tüm yenilikler.
Apple, 5 Haziran 2023 TSİ 20.00’de başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2023) etkinliğinde iOS 17 dahil olmak üzere yeni yazılımlarını tanıttı. iOS 17 nasıl olacak ve iOS 17 yenilikler neler olacak merakla bekleniyordu. 5 Haziran’da iPhone’lar için bir sonraki büyük güncelleme resmî olarak tanıtıldı. İşte iOS 17 özellikleri:
• StandBy - iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma
• NameDrop - iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşma
• Journal - Yeni günlük tutma uygulaması
• Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma
• Canlı stickerlar
• Sesli mesajları yazıya dökme
• Gelişmiş otomatik tamamlama
• FaceTime'ta mesaj ekleme
• Fotoğraflarda evcil hayvan albümleri
• Bul öğe paylaşımı
• Hey Siri yerine yalnızca Siri komutu
• Kilit ekranında yeni kişi görünümü
• Çevrimdışı Haritalar
İOS 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE'LAR
• Phone X
• iPhone Xr
• iPhone Xs
• iPhone Xs Max
• iPhone 11
• iPhone 11 Pro
• iPhone 11 Pro Max
• iPhone SE (2020)
• iPhone 12 mini
• iPhone 12
• iPhone 12 Pro
• İPhone 12 Pro Max
• iPhone 13 mini
• iPhone 13
• • iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
• iPhone SE (2022)
• iPhone 14
• iPhone 14 Plus
• iPhone 14 Pro
• iPhone 14 Pro Max