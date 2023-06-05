iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri belli oldu: O telefonlar güncellenemeyecek

Apple, 5 Haziran 2023 TSİ 20.00’de başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2023) etkinliğinde iOS 17 dahil olmak üzere yeni yazılımlarını tanıttı. iOS 17 nasıl olacak ve iOS 17 yenilikler neler olacak merakla bekleniyordu. 5 Haziran’da iPhone’lar için bir sonraki büyük güncelleme resmî olarak tanıtıldı. İşte iOS 17 özellikleri: