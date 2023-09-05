iPhone 15'in fiyatları belli oldu! Tanıtıma sayılı günler kala fiyatı sızdırıldı
Telefon tutkunlarının merakla beklediği iPhone 15'in çıkmasına artık az bir zaman kaldı. 12'de tanıtımının gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 15'in Türkiye'de satışa sunulacağı fiyatın da sızdırıldığı iddia edildi. Peki iPhone 15 kaç paradan satışa sunulacak? Detaylar haberimizde...
Telefon ve teknoloji tutkunlarının merakla beklediği dönem geldi. Akıllı telefon piyasasının en önde gelen markalarından olan Apple, yeni telefonu iPhone 15'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yılın en çok beklenen akıllı telefonunun piyasaya sürülmesine kısa süre kala fiyatlarıyla ilgili tartışmalar da yapılmaya başlandı.
ABD'li teknoloji devi şirket Apple'ın yeni telefonu ile ilgili internette ve sosyal medyada çeşitli bilgiler yayılmaya başlandı. Telefonun özellikleri hakkında çıkan bilgilerin yanı sıra, ülkelerdeki satış fiyatları ile ilgili de çeşitli ihtimallerin üzerinde duruluyor.
Büyük bir heyecanla beklenen ve satış rekorları kıracağı tahmin edilen iPhone 15'in tanıtım tarihi de netleşti. Buna göre iPhone 15, tüm dünyada eş zamanlı olarak 12 Eylül'de Türkiye saati ile saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
iPhone 15, bir önceki seri olan iPhone 14'e göre yeni model hız, kamera ve donanım özellikleri olarak çok daha geliştirilmiş bir şekilde piyasaya çıkacak. Yeni iPhone 15'lerde A17 işlemci, 8 GB ram ve 8K video kaydı yapılabilmesi öne çıkan en önemli özellikler arasında görülüyor. Bu doğrultuda, iPhone 15'te arka kameranın da 4 mercekli olacağı tahmin ediliyor.