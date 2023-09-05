iPhone 15'in fiyatları belli oldu! Tanıtıma sayılı günler kala fiyatı sızdırıldı

iPhone 15, bir önceki seri olan iPhone 14'e göre yeni model hız, kamera ve donanım özellikleri olarak çok daha geliştirilmiş bir şekilde piyasaya çıkacak. Yeni iPhone 15'lerde A17 işlemci, 8 GB ram ve 8K video kaydı yapılabilmesi öne çıkan en önemli özellikler arasında görülüyor. Bu doğrultuda, iPhone 15'te arka kameranın da 4 mercekli olacağı tahmin ediliyor.