İPhone kullananlar dikkat! Yeni güncellemeyi bu modeller alamayacak

iOS 18 HANGİ MODELLERE GELECEK?

Apple, herhangi bir iPhone modeli için tanıtıldıktan sonra 6 yıl boyunca destek veriyor. Bazı cihazlar daha uzun süre güncelleme desteği alsa da genel olarak 6 yıl yeni güncellemeler eski ve yeni olmak üzere pek çok iPhone için sunuluyor. Buna ek olarak iOS 18'in geleceği modeller sızdırıldı.