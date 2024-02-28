İPhone kullananlar dikkat! Yeni güncellemeyi bu modeller alamayacak
Apple’ın yolda olan iOS 18 güncellemesi, bazı iPhone kullanıcılarına büyük yenilikler sunacak. Bu güncelleme ile birlikte önemli özelliklerin de gelmesi bekleniyor. Ancak İphone'un yeni güncellemesi bazı modellere gelmeyecek. İşte o modeller.
Apple'ın iOS 17 güncellemesiyle tatmin olmasa da iOS 18'in yapay zeka destekli yenilikler getirmesi bekleniyor. İleri teknolojiye dayalı bu güncellemeyle birçok yenilik gelecek olsa da bazı iPhone kullanıcıları bu özelliklerden mahrum kalabilir.
iOS 18 HANGİ MODELLERE GELECEK?
Apple, herhangi bir iPhone modeli için tanıtıldıktan sonra 6 yıl boyunca destek veriyor. Bazı cihazlar daha uzun süre güncelleme desteği alsa da genel olarak 6 yıl yeni güncellemeler eski ve yeni olmak üzere pek çok iPhone için sunuluyor. Buna ek olarak iOS 18'in geleceği modeller sızdırıldı.
iOS 18'in geleceği iPhone modelleri şu şekilde:
• iPhone 15
• iPhone 15 Plus
• iPhone 15 Pro
• iPhone 15 Pro Max
• iPhone 14
• iPhone 14 Plus
• iPhone 14 Pro
• iPhone 14 Pro Max
• iPhone 13
• iPhone 13 mini
• iPhone 13 Pro
• iPhone 13 Pro Max
• iPhone 12
• iPhone 12 mini
• iPhone 12 Pro
• iPhone 12 Pro Max
• iPhone 11