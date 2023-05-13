Hubble Işık Büken Galaksi Kümesini yakaladı
NASA/ESA Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan görüntüler merkezinde büyük bir galaksi kümesi gizleniyor...
NASA/ESA Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu görüntünün merkezinde büyük bir galaksi kümesi gizleniyor. Yüzeyde dalgalara neden olan batık bir deniz canavarı gibi, bu kozmik leviathan da etrafındaki uzay zamandaki bozulmalarla tanımlanabilir.
Kümenin muazzam kütlesi uzay zamanı bükerek, kümenin ötesindeki uzak galaksilerden gelen ışığı büken bir kütle çekim merceği yaratıyor.
Bu görüntüde gördüğümüz çarpık ışık çizgileri ve yayları bunun sonucudur. Kümeyi çevreleyen bir dizi başka galaksi ve kırınımı anlatan sivri uçlara sahip bir avuç ön plan yıldızı görüntünün her tarafına dağılmış durumda.
eMACS J1823.1+7822 olarak adlandırılan bu özel galaksi kümesi, Draco takımyıldızında neredeyse dokuz milyar ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır.