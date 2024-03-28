İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı...

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından olası bir İstanbul depremi hakkında açıklamada bulunurken İstanbul'daki riskli olan ilçeleri duyurdu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamasına göre İstanbul depreminde riskli olan ilçeler...