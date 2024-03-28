İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı...
Prof. Dr. Ercan İstanbul depremi hakkında uyardı. Olası bir İstanbul depreminde riski ilçeleri, Prof. Dr. Ercan sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından olası İstanbul depremi hakkında açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından olası bir İstanbul depremi hakkında açıklamada bulunurken İstanbul'daki riskli olan ilçeleri duyurdu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamasına göre İstanbul depreminde riskli olan ilçeler...
İSTANBUL DEPREMİNDE HANGİ İLÇELER RİSKLİ
Ercan, "Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar" ifadelerini kullanırken, riskli ilçeleri şu şekilde sıraladı:
1. Esenyurt
2. Beylikdüzü