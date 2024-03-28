İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı...

Prof. Dr. Ercan İstanbul depremi hakkında uyardı. Olası bir İstanbul depreminde riski ilçeleri, Prof. Dr. Ercan sosyal medya hesabından paylaştı.

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İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı... - Resim: 1

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından olası İstanbul depremi hakkında açıklamada bulundu. 

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İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı... - Resim: 2

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından olası bir İstanbul depremi hakkında açıklamada bulunurken İstanbul'daki riskli olan ilçeleri duyurdu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamasına göre İstanbul depreminde riskli olan ilçeler...

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İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı... - Resim: 3

İSTANBUL DEPREMİNDE HANGİ İLÇELER RİSKLİ

Ercan, "Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar" ifadelerini kullanırken, riskli ilçeleri şu şekilde sıraladı:

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İstanbul depreminde hangi ilçeler riskli? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı... - Resim: 4

1. Esenyurt

2. Beylikdüzü

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