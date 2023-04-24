İstanbul'da fay hattına en yakın 13 yerleşim yeri: Prof. Dr. Celal Şengör açıkladı
Jeoloji Profesörü Celal Şengör İstanbul'da fay hattına en yakın 13 yerleşim yerini açıkladı. Adalar fayında oluşması beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin en çok etkileyeceği yerler bu semtler olacak. Eğer bu ilçelerde oturuyorsanız daha dikkatli olmalısınız.
Jeoloji Profesörü Celal Şengör İstanbul'da fay hattına en yakın 13 yerleşim yerini açıkladı. Şengör'e göre Adalar fayında oluşması beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin en çok etkileyeceği yerler bu semtler olacak.
Olası İstanbul depremi için açıklamalarını yineleyen Şengör'ün uyarıları şu şekilde:
- Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü 7.6 olarak öngörüyoruz. Harp okullarının buralardan taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'da eviniz sağlamsa endişe etmenize gerek yok. Fay çok yakın olduğu için Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak
İSTANBUL'UN ZEMİNİ KÖTÜ İLÇELERİ
Fatih ilçesinin zeminiyle ilgili soruya yanıt veren Şengör, "Fatih ilçesinin zemini iyi ama depreme yakın. Şimdi şöyle düşün 1. Köprü'den itibaren sahile paralel bir çizgi çiz. O çizginin güneyi tehlikeli nerede olursan ol. Buralar faya çok yakın çünkü." ifadelerini kullandı.
Celal Şengör'ün özellikle uyardığı ilçeler ve semtler ise şu şekilde:
1. Büyükçekmece
2. Küçükçekmece
3. Avcılar
4. Yedikule
5. Fenerbahçe
6. Adalar
7. Kartal