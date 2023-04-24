İstanbul'da fay hattına en yakın 13 yerleşim yeri: Prof. Dr. Celal Şengör açıkladı

Jeoloji Profesörü Celal Şengör İstanbul'da fay hattına en yakın 13 yerleşim yerini açıkladı. Şengör'e göre Adalar fayında oluşması beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin en çok etkileyeceği yerler bu semtler olacak.

Olası İstanbul depremi için açıklamalarını yineleyen Şengör'ün uyarıları şu şekilde:

- Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü 7.6 olarak öngörüyoruz. Harp okullarının buralardan taşınması lazım. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'da eviniz sağlamsa endişe etmenize gerek yok. Fay çok yakın olduğu için Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak