İstanbullu kavruluyor! Sebebi açıklandı: izobarik sırt...
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’daki hava sıcaklığının izobarik sırt nedeniyle yükseldiğini açıkladı. Toros, “Yüksek basınç merkezi gibi hava çöküyor, çöktükçe de ısınıyor." ifadelerini kullandı.
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İstanbul'un Afrika ile Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğu, izobarik sırt nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yeni bir sıcak hava dalgasının geldiğini söyledi.
Bu nedenle sıcaklıkların arttığını belirten Toros, haziran başında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını ifade etti.
Prof. Dr. Toros, Marmara Bölgesi ve İstanbul’da sıcaklığın 32 derecelere kadar çıktığına dikkati çekerek, güneşin altında ise sıcaklığın çok daha yüksek olduğunu vurguladı.