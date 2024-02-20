İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
Türkiye'nin deprem bir deprem ülkesi olmasıyla deprem tartışmaları gündemdeki yerini koyuyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Geçtiğimiz günlerde yaşanan Malatya depremi sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Görür'ün açıklamaları sonrası, İstanbullular semtlerin güvenirliğini araştırmaya başladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Antep ve çevresi için "Gaziantep’e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz” açıklamasını yaptı.
Ayrıca Prof. Dr. Naci Görür, Anadolu’nun yılda 1 santimetre batıya kaydığını ve bunun sonucunda stres biriktiren fayların ciddi depremlere neden olduğunu belirterek, “Elazığ, deprem kültürü olan bir kent olmak zorunda. Çünkü Karlıova'dan Erzincan'a doğru bir Kuzey Anadolu Fayı (KAF) geçiyor. Bu fay dünyanın en tehlikeli fayıdır." dedi.
İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKLI BÖLGELER HANGİLERİ?
Görür'ün açıklamaları sonrası, İstanbullular oturdukları semtlere ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler.
Fay hattının bulunduğu konuma göre İstanbul'da deprem açısından orta risk taşıyan ilçeler ise şu şekilde:
Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy, Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi.