İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Naci Görür rakam vererek uyardı
Marmara Bölgesi'nde muhtemel büyük bir depreme karşı uyarılar artmaya devam ediyor. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır." şeklinde konuşarak sismik bir boşluk oluştuğuna işaret etti".
Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu büyük hasarın onarılması için çaba harcanırken, bir yandan da Marmara Bölgesi'nde muhtemel büyük bir depreme karşı uyarılar artmaya devam ediyor. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır." şeklinde konuşarak sismik bir boşluk oluştuğuna işaret etti. Görür, deprem hazırlıklarını ve yaklaşan yerel seçimleri de değerlendirdi.
Sarıyer'deki bir üniversitede düzenlenen "İstanbul ve Deprem" programına katılan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, etkinlikte bir sunum gerçekleştirdi ve katılımcıların sorularını cevapladı.
Sunumunda, İstanbul'da olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan noktalar hakkında bilgi veren Görür, aynı zamanda yaklaşan yerel seçimler öncesinde adayların projeleri arasında yer alan afetlere hazırlık ve deprem dönüşümü konularına da değindi ve görüşlerini paylaştı.
"KUZEY ANADOLU FAYI DEPREMLERİ DOĞUDAN BATIYA TAŞIYOR"
İstanbul’da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunu hatırlatan Görür, sunumunda Marmara’nın batı bölgesini işaret ederek 1912 yılında Tekirdağ bölgesinde, 1999’da ise Gölcük’te deprem olduğunu belirtti.
Naci Görür, "İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766’dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır." dedi.
Bu bölgenin mutlaka kırılmak mecburiyetinde olduğunu ifade eden Görür, "Kırılmadan kalamaz. Oradaki hareketler ve enerji orayı muhakkak kırar. Bu Kuzey Anadolu’nun bir alışkanlığı var, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor." diye konuştu.
Görür, şöyle devam etti:
- Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir. Nitekim 1939’dan 2023’e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Bunlar çok basit. Doğa karmaşık olsa bile, insanı çok da aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor. Bunun dışında yapılan hesapları kitapları söylemeyeyim, zaten Osmanlı tarihi var Bizans tarihi var, tarihi depremleri biliyoruz. Özetle, İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır.