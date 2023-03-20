İstanbul'u böyle hiç görmediniz! Yapay zeka ile 1910 yılında İstanbul
Çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen yapay zeka, özellikle çizimlerde sıklıkla kullanılıyor. Yapay zeka tekniği kullanılarak çizilen İstanbul'un 1910 yılına ait görüntüleri ise oldukça ilgi uyandırdı. 1900'lü yıllardaki İstanbul'un görüntüsü film sahnelerini aratmadı.
Yapay zekanın oluştuğu İstanbul'un 1900'lü yıllardaki görüntüsü film sahnelerini aratmadı.
Bir Reddit kullanıcısı yapay zeka ile 1910 yılının İstanbul'unu yeniden oluşturdu.
Ortaya çıkan muazzam görseller ise oldukça şaşırtıcı.
Özellikle son dönemde geçmiş yıllarda çekilmiş fotoğrafların ve videoların renklendirilmesi, canlandırılması sosyal medyada popüler bir akım haline gelmişti.