İşte astronotların Ay'da giyeceği kıyafetler

Yeni tasarımın Ay'ın gölgelerinde meydana gelen aşırı soğuklara karşı rahatça baş edebilecek. Bunun yanı sıra yeni uzay kıyafeti sahip olduğu ışıklar ve HD kamerayla da astronotların işini kolaylaştıracak.

2025 yılının aralık ayında yapılması planlanan uçuş ile birlikte bir kez daha Ay'a dönülmeye hazırlanıyor. Apollo 17'nin 1972'deki ziyaretinden sonra ilk kez insanlı bir Ay görevi gerçekleştirilecek.

Kaynak: ShiftDelete.net