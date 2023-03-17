İşte astronotların Ay'da giyeceği kıyafetler
NASA ve Axiom Space, astronotların 2025 yılında yapılması planlanan Ay yürüyüşünde giyeceği yeni uzay kıyafetlerini tanıttı.
Nasa, Artemis görevleri ile birlikte Ay'a dönüş için hazırlıklarını yapmaya başladı. Artemis III görevi ile birlikte Ay'a yeniden insan gönderilecek. Nasa, astronotların Ay'da giymesi için tasarlanan yeni kıyafetleri tanıttı.
İŞYE YENİ ASTRONOT KIYAFETLERİ
Farklı vücut yapılarına sahip insanlar tarafından giyilebilecek şekilde tasarlanan yeni uzay kıyafteleri, aynı zamanda öncekilere kıyasla çok daha dayanıklı.
Yeni uzay kıyafetlerinde siyah, mavi ve turuncu renkleri ön planda. Kıyafetin son versiyonu muhtemelen tamamen beyaz renge sahip olacaktır.
Yeni tasarımın Ay'ın gölgelerinde meydana gelen aşırı soğuklara karşı rahatça baş edebilecek. Bunun yanı sıra yeni uzay kıyafeti sahip olduğu ışıklar ve HD kamerayla da astronotların işini kolaylaştıracak.
2025 yılının aralık ayında yapılması planlanan uçuş ile birlikte bir kez daha Ay'a dönülmeye hazırlanıyor. Apollo 17'nin 1972'deki ziyaretinden sonra ilk kez insanlı bir Ay görevi gerçekleştirilecek.
Kaynak: ShiftDelete.net