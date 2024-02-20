İşte bütçe dostu fiyat performans telefon önerileri
Dolar kurunun değişmesiyle teknolojik ürün fiyatları da değişiyor. Hayatımızın vazgeçilmez parçası olan akıllı telefonlar da en çok aratılan elektronik ürün halinde. En iyi fiyat - performans telefonlar hakkında detaylı bilgilere bu listeden ulaşabilirsiniz.
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Fiyat - performans telefonları, özellikle son zamanlarda akıllı telefon sektöründe büyük bir önem kazandı. Düşük maliyetli olmalarına rağmen, sundukları performans ile dikkat çekiyorlar. Kimi modeller uzun pil ömrü sunarken, diğerleri ise 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.
Orta segmentte bulunan telefonlar genellikle bütçe dostu seçenekler sunar ve uygun fiyatlı telefon arayanlar için ideal tercihlerdir. Ancak, 2024 yılında hangi uygun fiyatlı telefonları satın alabileceğinizi merak ediyorsanız, aşağıdaki listedeki modellere göz atabilirsiniz.
EN İYİ FİYAT - PERFORMANS TELEFONLAR LİSTESİ
• Samsung Galaxy A25
• Honor X9a
• Realme 11 Pro
• POCO M6 Pro
• OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
• Huawei Nova Y91
• vivo V29 Lite