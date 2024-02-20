İşte bütçe dostu fiyat performans telefon önerileri

Fiyat - performans telefonları, özellikle son zamanlarda akıllı telefon sektöründe büyük bir önem kazandı. Düşük maliyetli olmalarına rağmen, sundukları performans ile dikkat çekiyorlar. Kimi modeller uzun pil ömrü sunarken, diğerleri ise 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.