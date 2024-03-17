İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Marmara'da meydana gelmesi beklenen depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kutoğlu beklenen deprem büyüklüğünü açıkladı.

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İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı - Resim: 1

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Marmara'daki en gergin segmentin Tekirdağ segmenti olduğunu belirterek, "Yaklaşık 50 kilometre boyu olan Tekirdağ segmenti tek başına kırılırsa; 7- 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir.

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İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı - Resim: 2

Ama 2 parça aynı anda kırılırsa o zaman 7.4 büyüklüğünde bir deprem karşımıza çıkar. 3 segmentin kırılması durumunda 7.6'lık bir depremle karşılaşabiliriz. Çok yakın bir ihtimal değil ama Ganos Fayı da onunla kırılırsa, 4 kol birden kırılırsa; o zaman depremin 7.8 büyüklüğüne kadar ulaşması mümkün" dedi.

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İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı - Resim: 3

BEKLENEN MARMARA DEPREMİ İÇİN UYARDI

ZBEÜ Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucusu, Geomatik Mühendisliği'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, geliştirdikleri afet radar uydularından elde edilen Türkiye'nin yer kabuğu hareketleri haritasına göre, Kuzey Anadolu Fay (KAF) Hattı'nın geçtiği noktalardaki renk farklılıklarının hareket hızı farklılığından oluştuğunu belirtti. 

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İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı - Resim: 4

Prof. Dr. Kutoğlu, "Bu hareket farkı, fayların enerji biriktirmesinin ana sebebi; bu da depremle sona eriyor. Haritada, İzmit'te KAF'ın denize girdiği bölge ile Tekirdağ'da karaya çıktığı bölgede, hareket hızlarının aynı olduğu görülüyor. Bu, Marmara Denizi'nin doğu yakasındaki hareket mekanizması ile batı yakasında, Tekirdağ'daki hareket mekanizması aynı

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