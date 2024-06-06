Japon deprem uzmanı korkuttu! Riskli illeri sıraladı: İşte o iller
Deprem uzmanları, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerini vurgulamayı sürdürüyor. Yüksek inşaat mühendisi ve mimar olan Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay hattının tehlikelerine dikkat çekerek risk altındaki illeri belirtti.
Deprem uzmanları, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerini vurgulamayı sürdürüyor. Yüksek inşaat mühendisi ve mimar olan Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay hattının tehlikelerine dikkat çekerek risk altındaki illeri belirtti. Japon deprem uzmanı, ayrıca Kıbrıs için özel bir uyarıda bulunarak, 7 büyüklüğünde bir depremin olası olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin deprem riski konusunda önemli uyarılar yapılmaya devam ediyor. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Siirt'te Türkiye'nin fay hatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Anadolu Fay hattına dikkat çeken Moriwaki, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'nın bu hat üzerinde bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Kıbrıs için de 7 büyüklüğünde bir deprem tehlikesi olduğuna dair uyarılarda bulundu.
"KIBRIS'TA 7 CİVARINDA DEPREM OLABİLİR"
Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Adana ve sonrasında Kıbrıs'a uzandığını belirten Moriwaki, "Kıbrıs'ta 7 civarında (büyüklüğünde) deprem olabilir. Kıbrıs bu konuda tehlikeli bölgelerden. Bu bölgenin birinci olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.