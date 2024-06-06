Japon deprem uzmanı korkuttu! Riskli illeri sıraladı: İşte o iller

Deprem uzmanları, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerini vurgulamayı sürdürüyor. Yüksek inşaat mühendisi ve mimar olan Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu Fay hattının tehlikelerine dikkat çekerek risk altındaki illeri belirtti. Japon deprem uzmanı, ayrıca Kıbrıs için özel bir uyarıda bulunarak, 7 büyüklüğünde bir depremin olası olduğunu ifade etti.