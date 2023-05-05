Japon deprem uzmanı uyardı: O bölgede şiddetli deprem olabilir, 3 metre tsunami beklenebilir

Yankı İçöz’ün sunduğu “Benim Nilüferim” programına konuk olan Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki Bursa ve Marmara Bölgesi’nin hareketli fay hatları ile ilgili bilgiler verdi. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolunun 1999 depreminde Gölcük’e kadar kırıldığını belirten Moriwaki şunları söyledi:

- Marmara Denizi içerisinde Yalova ve Silivri arasında İstanbul’un 20 kilometre açıklarında kırılmayan fay hatları var. Buraların kırılmasını bekliyoruz. 1999 depreminden sonra boğaz köprülerine güçlendirme yaptık. O süreçte yaptığımız risk analizlerine göre adaların güneyinde kalan bölge olarak tahmin ediyoruz. Bir diğer nokta olarak adaların güneyindeki fayın devamı olan Silivri açıklarını söyleyebiliriz. Bu fay hatları bir bölümünü kırarsa 6.8 ama birkaç tane fay hattını beraber ya da tamamını kırarsa daha yüksek şiddette deprem olabilir.