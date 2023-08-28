Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbulluları uyardı! Riskli ilçeleri saydı

Yoshinori Moriwaki ayrıca "99 depreminde de bunu gördük. buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.