Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, . İstanbul'da 1509 ve 1766 yıllarında yaşanan büyük depremlere atıfta bulunarak, şehrin son büyük depreminin üzerinden 258 yıl geçtiğini belirtti ve "Hazır olmalıyız" uyarısında bulundu. Ayrıca, Çanakkale için de benzer bir uyarıda bulundu.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem riskine karşı bilinçlenmesinde kilit bir rol üstleniyor. İstanbul'da 1509 ve 1766 yıllarında yaşanan büyük depremlere atıfta bulunarak, şehrin son büyük depreminin üzerinden 258 yıl geçtiğini belirtti ve "Hazır olmalıyız" uyarısında bulundu. Ayrıca, Çanakkale için de benzer bir uyarıda bulundu.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Yenilikçi Yapı Zirvesi’nde konuşma yaptı. İHA'nın haberine göre; Yoshinori, Türkiye’nin deprem riskine karşı bilinçlenmesi, genç yaşlarda eğitimlerin verilmesi ve depreme dayanıklı binaların inşası konularında öğrencilere bilgi verdi.
Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da 1766 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Bu depremler periyodik olarak tekrarlanıyor. İstanbul'u etkileyen 1509 yılındaki depremden 257 yıl sonra 1766 yılında bir deprem daha yaşandı. Üzerinden ise 258 yıl geçti" şeklinde konuştu.
Büyük depremlerin 250 senede bir geldiğinin görüldüğünü belirten, Moriwaki şöyle devam etti: "Fay hatlarının enerjisini biriktirdiğini görüyoruz. Artık hazır olmamız gerekiyor. Depremin gelmeyeceğini söyleyen iki hoca var ama bizim kendimizin de binalarımızın da bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor" dedi.