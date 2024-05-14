Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'u uyardı! O tarihte...

Büyük depremlerin 250 senede bir geldiğinin görüldüğünü belirten, Moriwaki şöyle devam etti: "Fay hatlarının enerjisini biriktirdiğini görüyoruz. Artık hazır olmamız gerekiyor. Depremin gelmeyeceğini söyleyen iki hoca var ama bizim kendimizin de binalarımızın da bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor" dedi.