Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki,6 Şubat depreminden sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. "2019 yılından sonra Türkiye'de 4 ve 5 şiddetinde depremler ara ara olmaya devam ediyor. Bu büyük depremin habercisi olarak söylenemez ama dünya genelinde bir deprem hareketliliği var." şeklinde açıklamalarda bulunan Moriwaki Türkiye'de 4 kritik bölgeyi işaret etti.