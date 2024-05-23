Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki uyardı: "O iller için vakit doldu!"
Depremlerin sık sık meydana geldiği ülkemizde, deprem uyarıları ardı ardına geliyor. Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra birçok deprem bilimci, Türkiye'nin riskli fay hatlarına dikkat çekiyor. Deprem riski yüksek olan 18 il açıklandı.
Depremlerin sık sık meydana geldiği ülkemizde, deprem uyarıları ardı ardına geliyor. Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra birçok deprem bilimci, Türkiye'nin riskli fay hatlarına dikkat çekiyor. Deprem riski yüksek olan 18 il açıklandı. Peki, deprem riski yüksek olan iller hangileri ve Marmara depremi yakın mı? İşte deprem bilimcilerin bu konudaki açıklamaları:
Japon deprem uzmanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat depreminden sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. "2019 yılından sonra Türkiye'de ara sıra 4 ve 5 şiddetinde depremler olmaya devam ediyor.
Bu, büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilmemeli, ancak dünya genelinde bir deprem hareketliliği var," diyen Moriwaki, Türkiye'de dört kritik bölgeye işaret etti.
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki,6 Şubat depreminden sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. "2019 yılından sonra Türkiye'de 4 ve 5 şiddetinde depremler ara ara olmaya devam ediyor. Bu büyük depremin habercisi olarak söylenemez ama dünya genelinde bir deprem hareketliliği var." şeklinde açıklamalarda bulunan Moriwaki Türkiye'de 4 kritik bölgeyi işaret etti.