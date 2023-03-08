Jeolog Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan olası İstanbul depremi hakkında uyarı: "İstanbullu kötü zemine sıkıştı"

"YAPI SAYISI YÜKSEK"

Jeolog Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 'çok kötü' zemini heyelan içeren sıvılaşma özelliği taşıyan zeminler olduğunu dile getirdi.

"İstanbul'un tümü için yüzde 13'ü geçmiyor." diyen Eyidoğan, "Alan olarak küçük ama kötü zeminler üzerindeki yapı sayısı olarak oldukça büyük. İstanbul master plan tespitlerinde 3 buçuk milyon kişi ikamet ediyormuş bu tehlike alanlarında şimdi bunu ikiyle çarparız heralde..." dedi.