Jeolog Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'dan olası İstanbul depremi hakkında uyarı: "İstanbullu kötü zemine sıkıştı"
İstanbul'da zemini kötü alanlar, kent genelinin yüzde 15'ini kapsamıyor. Ancak bu alanlarda milyonlarca kişi yaşıyor. 3 milyon 500 bin kişinin kötü zeminde yaşadığı belirtilirken Jeolog Prof. Dr. Haluk Eyidoğan acilen yeni imar planlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Uzmanlar kötü zeminlerdeki yapılar için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından
Marmara'da beklenen deprem daha fazla konuşulmaya başladı ama geride kalan yıllarda uyarılar dikkate alınmadığı için bugün İstanbul'da durum çok daha korkutucu hale geldi.
"YAPI SAYISI YÜKSEK"
Jeolog Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 'çok kötü' zemini heyelan içeren sıvılaşma özelliği taşıyan zeminler olduğunu dile getirdi.
"İstanbul'un tümü için yüzde 13'ü geçmiyor." diyen Eyidoğan, "Alan olarak küçük ama kötü zeminler üzerindeki yapı sayısı olarak oldukça büyük. İstanbul master plan tespitlerinde 3 buçuk milyon kişi ikamet ediyormuş bu tehlike alanlarında şimdi bunu ikiyle çarparız heralde..." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zemin raporuna göre; sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle Avcılar'ın kuzeyi, Haliç’in Boğaz’a yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergahı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar riskli bölgeler olarak gösteriliyor.
Anadolu yakasında da tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik ilçelerinin belirli bölümleri sıvılaşma riski taşıyor.
"YAPILARIN BAŞKA ALANA TAŞINMASI GEREKİYOR"
Eyidoğan, acilen yeni imar planlarının hazırlanması gerektiğini ifade etti ve şunları ekledi: