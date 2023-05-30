Dünya'ya en yakın kara deliğe dair kanıtlar bulundu!
Bilim insanları, Dünya'ya en yakın küresel küme olan Messier 4'te orta kütleli bir kara deliğe dair kanıt buldular.
3 KARA DELİK
NASA'nın Hubble uzay teleskobunu kullanan gökbilimciler, 6.000 ila 7.200 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Dünya'ya en yakın küresel yıldız kümesinin (Messier 4) kalbinde gizleniyor olabilecek nadir bir orta kütleli kara delik sınıfının varlığına dair güçlü kanıtlara sahipler.
Kara delikler uzayın dokusundaki yoğun yerçekimsel çukurlar gibidir ve hepsi iki boyutta görünür: küçük ve devasa. Bilim insanları galaksimizde 100 milyon küçük kara delik olduğunu tahmin ediyor. Patlayan yıldızlardan oluşan bu küçük kara delikler, güneşimizin kütlesinin birkaç katı büyüklüğündedir. Bu arada, süper kütleli kara delikler evreni büyük ölçüde doldurur. Bu devler güneşimizin kütlesinin milyonlarca ya da milyarlarca katı ağırlığındadır ve galaksilerin merkezlerinde yer alırlar.
Ancak bilim insanları uzun zamandır kayıp bir halkayı arıyorlardı: orta kütleli kara delik. Bu kara delikler 100 ila 100.000 güneş kütlesi arasında bir yerde olabilir. Nasıl oluşurlar, nerede takılırlar ve neden bu kadar nadir görünürler?
ORTA KÜTLELİ BİR KARA DELİK ARANIYOR
Gökbilimciler çeşitli gözlemsel tekniklerle başka olası orta kütleli kara delikler de tespit ettiler. En iyi adaylardan ikisi - Hubble'ın 2020'de keşfedilmesine yardımcı olduğu 3XMM J215022.4-055108 ve 2009'da tanımlanan HLX-1 - diğer galaksilerin eteklerindeki yoğun yıldız kümelerinde bulunuyor. Bu olası kara deliklerin her biri on binlerce güneş kütlesine sahiptir. Ve bir zamanlar cüce galaksilerin merkezlerinde bulunmuş olabilirler. NASA'nın Chandra X-ışını gözlemevi de 2018'deki büyük bir örnek de dahil olmak üzere birçok olası ara kara delik keşfine yardımcı oldu.