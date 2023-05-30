Dünya'ya en yakın kara deliğe dair kanıtlar bulundu!

ORTA KÜTLELİ BİR KARA DELİK ARANIYOR

Gökbilimciler çeşitli gözlemsel tekniklerle başka olası orta kütleli kara delikler de tespit ettiler. En iyi adaylardan ikisi - Hubble'ın 2020'de keşfedilmesine yardımcı olduğu 3XMM J215022.4-055108 ve 2009'da tanımlanan HLX-1 - diğer galaksilerin eteklerindeki yoğun yıldız kümelerinde bulunuyor. Bu olası kara deliklerin her biri on binlerce güneş kütlesine sahiptir. Ve bir zamanlar cüce galaksilerin merkezlerinde bulunmuş olabilirler. NASA'nın Chandra X-ışını gözlemevi de 2018'deki büyük bir örnek de dahil olmak üzere birçok olası ara kara delik keşfine yardımcı oldu.