Karadeniz'den uzaya açılan kapı: Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Gezegen Evi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara, "Bu alanda okul dışı eğitim programlarını, okullarda gösterilen eğitimleri burada çocukların deneyimleyerek bir alan ile bütünleyip çocukların kafalarında daha eğitici, daha kalıcı bilgiler oluşturmak üzere oluşturduğumuz bir bilim merkezi.