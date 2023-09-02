Karadeniz'den uzaya açılan kapı: Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Gezegen Evi
Trabzon'da yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tek bilim merkezi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum (Gezegen Evi) açılış için gün sayıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliği ile projesi geliştirilerek 2 bin 200 metrekare alanda kurulan bilim merkezi farklı yaş gruplarını bir araya getirerek bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirecek.
Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın isminin verildiği Planetaryum ve Bilim Merkezi yüzde 90 oranında tamamlanırken, Bilim Merkezi'nde atölyeler, gezegen evi ve sergi alanı bulunuyor.
Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Planetaryum'un Eylül ayı sonunda açılması hedefleniyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Kara, "Bu alanda okul dışı eğitim programlarını, okullarda gösterilen eğitimleri burada çocukların deneyimleyerek bir alan ile bütünleyip çocukların kafalarında daha eğitici, daha kalıcı bilgiler oluşturmak üzere oluşturduğumuz bir bilim merkezi.