Karanlık yıldızlar nedir? Karanlık yıldızlar hakkında ilk kanıt bulundu!

KARANLIK YILDIZLAR

Fizikçilerin öne sürdüğüne göre, JWST'nin Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonra beklenmedik bir şekilde var olduğunu keşfettiği parlak gökadalar, bugün yıldızların olduğu gibi hidrojen kaynaşmasından değil, Karanlık Madde konsantrasyonlarından güç alıyor olabilir. Bu "Karanlık Yıldızlar"ın, Güneş'in milyonlarca katı kütleye sahip olduğu iddia ediliyor. Ancak ismin sizi aldatmasına izin vermeyin - gökbilimciler bu tür yıldızların Güneş'ten bir milyar kat daha parlak olduğunu düşünüyorlar ve bu da onları neden bu kadar uzak mesafelerden görebildiğimizi açıklıyor.