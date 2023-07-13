Karanlık yıldızlar nedir? Karanlık yıldızlar hakkında ilk kanıt bulundu!
İlk yıldızların nükleer füzyonla değil karanlık madde ısıtmasıyla güçlendiği fikri 16 yıl önce ortaya atılmıştı ama bu ilk kanıt olabilir.
KARANLIK YILDIZLAR
Fizikçilerin öne sürdüğüne göre, JWST'nin Büyük Patlama'dan kısa bir süre sonra beklenmedik bir şekilde var olduğunu keşfettiği parlak gökadalar, bugün yıldızların olduğu gibi hidrojen kaynaşmasından değil, Karanlık Madde konsantrasyonlarından güç alıyor olabilir. Bu "Karanlık Yıldızlar"ın, Güneş'in milyonlarca katı kütleye sahip olduğu iddia ediliyor. Ancak ismin sizi aldatmasına izin vermeyin - gökbilimciler bu tür yıldızların Güneş'ten bir milyar kat daha parlak olduğunu düşünüyorlar ve bu da onları neden bu kadar uzak mesafelerden görebildiğimizi açıklıyor.
Karanlık maddenin nelerden oluştuğunu bilmediğimiz göz önüne alındığında, onun ışık kaynaklarına güç sağlama kapasitesine dair herhangi bir öneri oldukça spekülatiftir. Bununla birlikte, JWST tarafından tespit edilen çok erken dönem gökadalarından bazılarının açıklanması zordur, bu da daha önce saçak olarak kabul edilen fikirlere alan açar.
Yeni bir makalede , Colgate Üniversitesi'nden üç fizikçi, " Karanlık Yıldızlar " fikirlerinin JWST'nin gözlemlerindeki bazı anormallikleri nasıl açıklayabileceğini gösteriyor.
Işığın sonsuz hızlı olmadığı gerçeği, herhangi bir şeyi görmenin zamanda geriye bakmak anlamına geldiği anlamına gelir. JWST, kendisinden önceki her şeyden daha fazla uzak galaksi gördü ve bu nedenle zamanda daha geriye, neredeyse Büyük Patlama'nın kendisine bakıyor. Bu en eski galaksiler, geleneksel fiziğin kendilerine sunulan sınırlı zamanda mümkün olabileceğini öne sürdüğünden daha gelişmiş görünüyor . Çoğu fizikçi, bu paradoksun mevcut evren modellerinde nispeten küçük değişikliklerle çözüleceğini düşünüyor, ancak bazıları daha radikal seçenekler araştırıyor.