Kışın Beyaz Olan Hayvanlar İle Tanışın
Birçok hayvan kışın kış uykusuna yatarken bazıları da kışın renk değiştirmeyi tercih ediyor. Yazın kahverengi kürkü ile tanıdığımız gelinciğin kışın beyaz kürk ile dolaşması gibi. Kışın beyaz olan hayvanları derledik ve sizin ile paylaşmak istedik.
1. Ptarmiganlar
Orman tavuğu, tavuklar ve sülünlerle akraba olan bir kuş türü olan kargaların üç türü de fistolu kahverengi tüylerini beyaz tüylerle takas ediyor. (İlkbahar ve sonbaharı, düzensiz kar örtüsüne uygun olarak benekli bir halde geçirirler.) Beyaz kuyruklu karga ( Lagopus leucura ) tamamen beyaza dönerken, söğüt kargası ( L. lagopus ) ve kaya kargası ( L. muta ) biraz beyaz kalır. kuyruklarında siyah tüyler var. Ptarmiganlar buna uygun beyaz çizmeler bile geliştirirler; tüylü ayak kaplaması aynı zamanda karın üzerinde yürümelerine de yardımcı olur. Kışlık tüylerinde bulunan ve izolasyona yardımcı olabilecek hava kabarcıkları ışığı dağıtarak diğer beyaz kuşlara göre daha parlak beyaz görünmelerini sağlar.
2. Yakalı Lemmingler
Sayısı belirsiz türlerden oluşan Dicrostonyx cinsindeki lemmingler, sıcak aylarda kahverengi veya griden, kar yağdığında beyaza dönüyor. (Kahverengi kalan gerçek lemminglerden farklı bir cinse aittirler.) Tuhaf bir şekilde, zamanlarının çoğunu karın altında kazarak geçirirler, bu da kamuflajı gereksiz kılıyor gibi görünüyor. Yuva oluşturmak ve beslendikleri Kuzey Kutbu söğütlerinin saplarına ulaşmak için kar yığınlarını kazmak için özel kış pençeleri (aslında ayak tabanlarının uzantıları) bile yetiştiriyorlar. Derileri bir zamanlar Eskimo halkları tarafından giysi süslemesi olarak kullanılıyordu.
3. Kuzey Kutbu Tavşanı
Kuzey Kutbu tavşanı (Lepus arcticus), dağ tavşanı (L. timidus) ve kar ayakkabılı tavşan (L. americanus) dahil olmak üzere çeşitli tavşan türleri kışın kahverengi veya grimsiden beyaza döner. Renk değişiminin en azından kısmen fotoperiyoda, yani gün içinde alınan ışık miktarına bağlı olduğu düşünülüyor. Günler kısaldıkça, retinadaki reseptörler bu bilgiyi tavşanın beynine ileterek, ekstremitelerden başlayarak kahverengi tüylerin beyaza dönüşmesini uyarır. Bir çalışma, küresel ısınmanın bu hayvanların hayatta kalması için büyük bir tehdit olabileceğini gösterdi. İklim olgusu, kar örtüsünün azalmasıyla renk değişiminin zamanlamasına bir darbe vuruyor ve süt rengindeki hayvanların kendilerini toprak rengindeki çevrede gizlemesine neden oluyor.
4. Gelincikler
Üç gelincik türü sıcak yaz kahverengilerini buzlu beyazlarla değiştirir: en küçük gelincik (Mustela nivalis), uzun kuyruklu gelincik (M. frenata) ve kısa kuyruklu gelincik veya gelincik (M. erminea). İkinci tür belki de en çok ermin olarak bilinir, aynı zamanda kuyruğunun siyah ucu dışında beyaz olan kışlık kürkünün de adıdır. Benzersiz desenli kürk, bir zamanlar kraliyet ailesinin ve din adamlarının cüppelerini süslemek için kullanılıyordu. Daha güneydeki iklimlerde yaşayan aynı türden gelincikler, daha kuzeydeki akrabalarının rengini değiştirmesine rağmen genellikle renk değiştirmezler. Geçiş bölgelerinde, bazı gelincikler yalnızca kısmen renk değiştirir, bu da yamalı beyaz ve kahverengi kürke neden olur. İlginçtir ki, renk değiştiren gelinciklerin sıcaklık veya konumdan bağımsız olarak renk değiştirdikleri gösterilmiştir; bu da onların da tüy dökümü için ışık periyoduna güvendiklerini düşündürmektedir.