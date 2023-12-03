Kışın Beyaz Olan Hayvanlar İle Tanışın

4. Gelincikler

Üç gelincik türü sıcak yaz kahverengilerini buzlu beyazlarla değiştirir: en küçük gelincik (Mustela nivalis), uzun kuyruklu gelincik (M. frenata) ve kısa kuyruklu gelincik veya gelincik (M. erminea). İkinci tür belki de en çok ermin olarak bilinir, aynı zamanda kuyruğunun siyah ucu dışında beyaz olan kışlık kürkünün de adıdır. Benzersiz desenli kürk, bir zamanlar kraliyet ailesinin ve din adamlarının cüppelerini süslemek için kullanılıyordu. Daha güneydeki iklimlerde yaşayan aynı türden gelincikler, daha kuzeydeki akrabalarının rengini değiştirmesine rağmen genellikle renk değiştirmezler. Geçiş bölgelerinde, bazı gelincikler yalnızca kısmen renk değiştirir, bu da yamalı beyaz ve kahverengi kürke neden olur. İlginçtir ki, renk değiştiren gelinciklerin sıcaklık veya konumdan bağımsız olarak renk değiştirdikleri gösterilmiştir; bu da onların da tüy dökümü için ışık periyoduna güvendiklerini düşündürmektedir.