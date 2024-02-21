Kötü ikiz herkesi tehdit ediyor! Kimlik hırsızları şimdi de bu yolu kullanıyor! Kafede işinizi yaparken bir kez daha düşünün! Tehlike WİFİ’nin içinde!
Dışarıda arkadaşlarımızla otururken bile ilk sorduğumuz şeylerden bir olan Wi-Fi şifresi artık tehlikeye kapı aralıyor. Kimlik hırsızlığı yapan siber korsanlar artık bu yöntemi kullanıyor. Hoşça vakit geçirirken bile tehlikeyle yüz yüze gelmek mümkün.
Halka açık kafe, restoran gibi yerlerde herkesin kullanımına açık hale gelen kablosuz ağlar büyük bir ilgiyle kullanılıyor. Neredeyse artık her yerden internete bağlanmak mümkün hale geliyor. Alışveriş merkezlerinde dahi hemen internete bağlanmak mümkün.
Günümüzde internetsiz bir hayat hayal etmesi bile neredeyse mümkün olmayan bir konu. Bu nedenle her yerde internete bağlanmanın imkanları yaratılıyor. Ancak bu imkanlar bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor.
Kötü ikiz saldırısı olarak bilinen “Evil Twin Attack” kamu alanlarında internete bağlananların karşı karşıya kaldığı sorunlardan sadece birisi. Bu saldırı türü gittikçe daha fazla gözlemleniyor. Bu nedenle siber güvenlik uzmanları insanları bu tarz korsanlığa karşı uyarıyor.
Siber korsanlar toplu ağ noktalarına bağlanan insanların trafiğini izleyerek tehlikeli hale geliyor. Bu saldırı türü, kullanıcıların meşru bir Wi-Fi ağına benzeyen sahte bir Wi-Fi ağına bağlanması sonucu yaşanan bir siber saldırı yöntemi.