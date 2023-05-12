Dizüstü bilgisayarnızın ömrünü uzatan 7 tavsiye

Dizüstü bilgisayarınızın pili çok çabuk mu bitiyor? Bu eğitim size çalışma şeklinizde basit değişiklikler yaparak her pil şarjından nasıl daha fazla yararlanabileceğinizi öğretecek.

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AÇIK GÖREVLERİ AZALTMA 

1·TEK GÖREV YAPMAYI ÖĞRENİN

Kullanımda olan bellek daha fazla güç tüketir. Bu da dizüstü bilgisayarınızın sabit diskinde sanal bellek kullanımına yol açarak pilinizi tüketir.

· Herhangi bir zamanda yalnızca ihtiyacınız olanı kullanın. Dizüstü bilgisayarınızda bol miktarda bellek varsa, sabit diskten tekrar tekrar yükleme yapmaktan kaçınmak için gerekli uygulamaları açık tutun.

· Eşitleme veya yedekleme yazılımınız gibi arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın

· Kullanmadığınız bulut depolama hizmetlerinden veya video oynatıcılardan çıkın

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2· SİSTEM BELLEĞİNİZİ YÖNETİN

· Fazla RAM, disk sürücüsü veya işlem gücü kullanmayan basit uygulamaları çalıştırın.
Tarayıcınızda açtığınız gereksiz sekmeleri kapatın.

· İşlemci ve RAM açısından ağır Microsoft Word yerine basit bir metin düzenleyici kullanın. Oyunlar veya film izleme gibi ağır uygulamalar özellikle pili zorlar.

· Sabit diskinizin en az %20'sini her zaman boş tutmayı hedefleyin, böylece dizüstü bilgisayarınız en yüksek seviyede çalışabilir ve pil gücünü koruyabilir.

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GÜÇ YÖNETİMİ KULLANMA 

A·BİLGİSAYARINIZDA YERLEŞİK OLARAK GELEN GÜÇ AYARLARINI KULLANIN

· Windows XP / Vista / 7'de kontrol panelinizdeki "Güç Seçenekleri "ne tıklayın.

· Windows 8 / 8.1 / 10'da "Ayarlar > Sistem > Güç ve uyku" öğesine tıklayın.

· Mac'te Sistem Tercihleri'nde "Enerji Tasarrufu "na tıklayın.

Dizüstü bilgisayarnızın ömrünü uzatan 7 tavsiye - Resim: 4 4 19

B· KULLANMADIĞINIZ ZAMANLARDA Wİ-Fİ VE BLUETOOTH'U KAPATIN

· Ağınıza veya İnternet bağlantınıza erişmeyi planlamıyorsanız kablosuz kartı kapatın. Mac dizüstü bilgisayarlarda, kablosuz aygıtınızı açıp kapatmak için üstteki araç çubuğunda bir düğme bulunur.
· Bluetooth'u devre dışı bırakın. Bu özelliği kullanmıyorsanız, dizüstü bilgisayarınızın pilinin bitmesini önlemek için güvenle devre dışı bırakabilirsiniz.