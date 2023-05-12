Dizüstü bilgisayarnızın ömrünü uzatan 7 tavsiye

AÇIK GÖREVLERİ AZALTMA

1·TEK GÖREV YAPMAYI ÖĞRENİN

Kullanımda olan bellek daha fazla güç tüketir. Bu da dizüstü bilgisayarınızın sabit diskinde sanal bellek kullanımına yol açarak pilinizi tüketir.

· Herhangi bir zamanda yalnızca ihtiyacınız olanı kullanın. Dizüstü bilgisayarınızda bol miktarda bellek varsa, sabit diskten tekrar tekrar yükleme yapmaktan kaçınmak için gerekli uygulamaları açık tutun.

· Eşitleme veya yedekleme yazılımınız gibi arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın

· Kullanmadığınız bulut depolama hizmetlerinden veya video oynatıcılardan çıkın