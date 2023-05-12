Dizüstü bilgisayarnızın ömrünü uzatan 7 tavsiye
Dizüstü bilgisayarınızın pili çok çabuk mu bitiyor? Bu eğitim size çalışma şeklinizde basit değişiklikler yaparak her pil şarjından nasıl daha fazla yararlanabileceğinizi öğretecek.
AÇIK GÖREVLERİ AZALTMA
1·TEK GÖREV YAPMAYI ÖĞRENİN
Kullanımda olan bellek daha fazla güç tüketir. Bu da dizüstü bilgisayarınızın sabit diskinde sanal bellek kullanımına yol açarak pilinizi tüketir.
· Herhangi bir zamanda yalnızca ihtiyacınız olanı kullanın. Dizüstü bilgisayarınızda bol miktarda bellek varsa, sabit diskten tekrar tekrar yükleme yapmaktan kaçınmak için gerekli uygulamaları açık tutun.
· Eşitleme veya yedekleme yazılımınız gibi arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın
· Kullanmadığınız bulut depolama hizmetlerinden veya video oynatıcılardan çıkın
2· SİSTEM BELLEĞİNİZİ YÖNETİN
· Fazla RAM, disk sürücüsü veya işlem gücü kullanmayan basit uygulamaları çalıştırın.
Tarayıcınızda açtığınız gereksiz sekmeleri kapatın.
· İşlemci ve RAM açısından ağır Microsoft Word yerine basit bir metin düzenleyici kullanın. Oyunlar veya film izleme gibi ağır uygulamalar özellikle pili zorlar.
· Sabit diskinizin en az %20'sini her zaman boş tutmayı hedefleyin, böylece dizüstü bilgisayarınız en yüksek seviyede çalışabilir ve pil gücünü koruyabilir.
GÜÇ YÖNETİMİ KULLANMA
A·BİLGİSAYARINIZDA YERLEŞİK OLARAK GELEN GÜÇ AYARLARINI KULLANIN
· Windows XP / Vista / 7'de kontrol panelinizdeki "Güç Seçenekleri "ne tıklayın.
· Windows 8 / 8.1 / 10'da "Ayarlar > Sistem > Güç ve uyku" öğesine tıklayın.
· Mac'te Sistem Tercihleri'nde "Enerji Tasarrufu "na tıklayın.
B· KULLANMADIĞINIZ ZAMANLARDA Wİ-Fİ VE BLUETOOTH'U KAPATIN
· Ağınıza veya İnternet bağlantınıza erişmeyi planlamıyorsanız kablosuz kartı kapatın. Mac dizüstü bilgisayarlarda, kablosuz aygıtınızı açıp kapatmak için üstteki araç çubuğunda bir düğme bulunur.
· Bluetooth'u devre dışı bırakın. Bu özelliği kullanmıyorsanız, dizüstü bilgisayarınızın pilinin bitmesini önlemek için güvenle devre dışı bırakabilirsiniz.