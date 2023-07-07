Mars'ta hayat bulduk mu! Mars'taki hayatı yok mu ettik?

Mars'ta hayat var mı? Mars'ta hayat bulduk ve onu insan hatası yüzünden yok mu ettik? Bilim insanları açıklıyor!

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Süleyman Daban Süleyman Daban
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Mars'ta hayat bulduk mu! Mars'taki hayatı yok mu ettik? - Resim: 1 1 22

Viking 1 ve 2 iniş araçları, 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında Mars kumlarını mikrobiyal yaşam için analiz ettiğinde, sonuçlar kesin değildi. 

Mars'ta hayat bulduk mu! Mars'taki hayatı yok mu ettik? - Resim: 2 2 22

Deneylerden bazıları, yalnızca eski geçmişte değil, günümüzde de zorlu koşullarda hayatta kalan mikroorganizmalar için pozitif çıktı, ancak diğerleri olmadı. 

Mars'ta hayat bulduk mu! Mars'taki hayatı yok mu ettik? - Resim: 3 3 22

O zaman kafa karıştırıcıydı ve bugün hala öyle. O zamandan beri çoğu bilim insanı, pozitif sonuçların hatalı olduğu sonucuna vardı, çünkü iniş yapanların hiçbiri toprakta bol miktarda organik madde bulamadı. 

Mars'ta hayat bulduk mu! Mars'taki hayatı yok mu ettik? - Resim: 4 4 22

Hayatın yapı taşları olan organik maddeler olmadan mikroplar nasıl olabilir? Ama belki başka bir olasılık daha vardır. Ya mikroplar varsa, ancak gezici araçlardaki toprak testleri yanlışlıkla onları yok ettiyse?