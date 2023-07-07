Mars'ta hayat bulduk mu! Mars'taki hayatı yok mu ettik?
Mars'ta hayat var mı? Mars'ta hayat bulduk ve onu insan hatası yüzünden yok mu ettik? Bilim insanları açıklıyor!
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Süleyman Daban
Viking 1 ve 2 iniş araçları, 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında Mars kumlarını mikrobiyal yaşam için analiz ettiğinde, sonuçlar kesin değildi.
Deneylerden bazıları, yalnızca eski geçmişte değil, günümüzde de zorlu koşullarda hayatta kalan mikroorganizmalar için pozitif çıktı, ancak diğerleri olmadı.
O zaman kafa karıştırıcıydı ve bugün hala öyle. O zamandan beri çoğu bilim insanı, pozitif sonuçların hatalı olduğu sonucuna vardı, çünkü iniş yapanların hiçbiri toprakta bol miktarda organik madde bulamadı.
Hayatın yapı taşları olan organik maddeler olmadan mikroplar nasıl olabilir? Ama belki başka bir olasılık daha vardır. Ya mikroplar varsa, ancak gezici araçlardaki toprak testleri yanlışlıkla onları yok ettiyse?