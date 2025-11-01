Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor: O telefonlarda whatsapp için yolun sonu göründü!
Meta Platforms'a ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünden itibaren hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip çok sayıda eski akıllı telefon modeline desteğini sonlandırdığını duyurdu; telefonunuzun listede olup olmadığını kontrol edin!
WhatsApp tarafından alınan bu radikal kararın arkasında, uygulamanın güvenliğini artırma, platforma eklenecek yeni özellikleri sorunsuz bir şekilde entegre edebilme ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefi yatıyor.
Şirket, bu hedefleri karşılayabilmek için belirli minimum işletim sistemi sürümlerini şart koşuyor. Listede yer alan eski model telefonlar, bu yeni gereksinimleri karşılayamadıkları için uygulamayla olan uyumlarını resmen kaybetti.
HANGİ İŞLETİM SİSTEMLERİ KAPSAM DIŞI KALDI?
Güncelleme politikasından etkilenen işletim sistemleri de netleşti. Buna göre:
Android cihazlar için: Android 5.0 (Lollipop) ve bu sürümden daha eski işletim sistemlerini kullanan telefonlar.
iPhone’lar için: iOS 15.1 ve bu sürümden daha eski bir iOS sürümüne sahip olan modeller.
Haber Global'e göre, destek kapsamından çıkarılan ve artık WhatsApp'ın çalışmayacağı bazı cihaz modelleri arasında yaygın olarak kullanılan telefonlar da bulunuyor.
Samsung cephesinde Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini ve Galaxy Note 2 modelleri etkileniyor. Sony tarafında Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V ve Xperia Z2 listede. Huawei'den Ascend Mate 2, LG'den Optimus G, Nexus 4, G2 Mini ve LG G3 de artık desteklenmiyor.
Listenin devamında Motorola'nın Moto G (birinci jenerasyon) ve Moto E (2014) modelleri ile HTC'nin One M8 modeli yer alıyor.
Apple kanadında ise iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri için destek sona erdi.
TELEFONU LİSTEDE OLANLAR NE YAPMALI?
Eğer sahip olduğunuz telefon yukarıdaki listede bulunuyorsa ya da kullandığınız sistem sürümü belirtilen minimum seviyenin altında ise, atmanız gereken ilk adım işletim sisteminizi güncellemeyi denemek olmalıdır.
Ancak telefonunuz artık yeni bir güncelleme almıyorsa, yani güncelleme mümkün değilse, WhatsApp kullanmaya devam edebilmek için yeni ve uyumlu bir cihaz almanız gerekebilir.