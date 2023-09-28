Modeminizden Bu Yedi Nesneyi Uzak Tutmak Wi-Fi Bağlantınızı İyileştirebilir
Wi-Fi sinyalini iyileştirmeye yönelik hileler mantıklı olanlardan dengesiz olanlara kadar değişebilir. Ancak bazen sorunun modeminizin kendisi değil, yakınına yerleştirdiğiniz nesneler olabileceğini biliyor muydunuz?
1. Su Dolu Damacanalar
Şüpheli veya başka türlü, büyük su kapları, radyo frekanslarını emdikleri için yönlendiricinizin yakınındaysa sorun yaratabilir. Bilim adamlarının The Conversation için açıkladığı gibi, yağmur yağdığında bu sorun ev dışındaki sinyallerle de ilgilidir: "Su damlacıkları sinyali kısmen emebildiğinden ev veya bina dışındaki kablosuz sinyaller yağmurdan etkilenebilir, bu da sinyalin bozulmasına neden olabilir. kapsama düzeyi daha düşük."
2. Metal Nesneler ve Aynalar
Yönlendiriciniz büyük bir aynanın yanında duruyorsa, gönderdiği sinyallerin yüzeyinden yansıyarak sapma ihtimali vardır. Bu, evinizde, cihazların yakında olsalar bile yönlendiricilere bağlanamadığı sinyal ölü bölgeleri oluşturabilir.
3. Mikrodalgalar
Patlamış mısır sinemada tercih edilen atıştırmalık olsa da, mikrodalga fırınlar sızdırdıkları az miktardaki radyasyon nedeniyle Wi-Fi sinyalinizi bozabilir . Mikrodalgalar etkili bir şekilde radyo sinyali üretir, ancak çok yüksek bir frekansta yayın yaptığı için, hiçbir zaman yanlışlıkla Hot Pockets Pirate Radio'ya rastlamayacaksınız. Çalıştıkları frekans olan 2,4 GHz Wi-Fi'nizle aynıdır, bu nedenle kahvaltı pizzasını ısıtmak belirli cihazlardaki bağlantınızı geçici olarak kesebilir.
4. Büyük Nesneler
Yönlendiricinizden gelen sinyal, teknolojik yenilik açısından büyük bir başarıdır ancak ne yazık ki engeller tarafından kolaylıkla engellenebilir. Radyo dalgaları, radyo iletiminde kullanılanlarla karşılaştırıldığında çok daha kısadır, dolayısıyla gücü oldukça hızlı bir şekilde kaybeder; bu nedenle, yönlendiriciniz ile cihazlarınız arasında açık bir yol tutmak işlerin daha sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir. Kısacası kanepenin arkasına sıkıştırmayın.