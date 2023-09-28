Modeminizden Bu Yedi Nesneyi Uzak Tutmak Wi-Fi Bağlantınızı İyileştirebilir

4. Büyük Nesneler

Yönlendiricinizden gelen sinyal, teknolojik yenilik açısından büyük bir başarıdır ancak ne yazık ki engeller tarafından kolaylıkla engellenebilir. Radyo dalgaları, radyo iletiminde kullanılanlarla karşılaştırıldığında çok daha kısadır, dolayısıyla gücü oldukça hızlı bir şekilde kaybeder; bu nedenle, yönlendiriciniz ile cihazlarınız arasında açık bir yol tutmak işlerin daha sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir. Kısacası kanepenin arkasına sıkıştırmayın.