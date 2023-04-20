Müsilaj kabusu geri mi geliyor?
Son günlerde Marmara kıyılarından yansıyan sarı renkli görüntüler, 2021’de yaşanan “Müsilaj felaketi geri mi geliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Marmara Denizi’nin farklı noktalarında görülen tabaka ‘kremsi müsilaj’ olarak tanımlanıyor. Kirliliğin sürmesi halinde müsilaj kaçınılmaz olabilir.
İstanbul kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi’nde 2 yıldır ilkbahar ve yaz başında ortaya çıkan müsilaj, bu kez form değiştirmiş haliyle görülmeye başlandı. Son bir haftalık süreçte önce Fenerbahçe sahili; ardından Şarköy, Gemlik, Bandırma kıyılarında ortaya çıkan sarı renkli tabaka için ‘kremsi müsilaj’ yorumu yapılıyor. 2021 ve 2022’deki görüntülerin yerini ‘kremsi tabakanın’ alabileceği, kirlilik yükünün azaltılmaması durumunda ise Mayıs ve Haziran’da müsilaj öbeklerinin kaçınılmaz hale geleceği belirtiliyor.
Müsilaj kabusunun sona ermesi için öncelikle azot ve fosfor olmak üzere, tüm evsel, sanayi ve tarımsal girdilerin azaltılması gerekiyor. Önlem alınmadığı takdirde sucul yaşamın sona ermesi riski söz konusu. 2021’den bugüne kadar Marmara Denizi özelinde yapılan araştırmalarda Çınarcık Çukuru'na özellikle dikkat çekilirken, artan besin tuzu yükünün beraberinde alglerin çoğalmasına neden olduğunun, azalan oksijen seviyesinin ise müsilaj oluşumunu tetiklediğinin altı çiziliyor.
"KREMSİ MÜSİLAJ, BAŞLANGIÇ SEVİYESİ"
“Bu yaz müsilaj riski var mı?” sorusunu Haberglobal.com.tr’ye yanıtlayan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, şu değerlendirmeyi yapıyor:
- Dalış yaptıktan sonra Tekirdağ, İstanbul Fenerbahçe, Bursa Mudanya, Gemlik Körfezi ve Balıkesir Erdek'te kremsi müsilaj tabakası tespit ettik. Müsilajın 11 çeşidi var. Kremsi tabaka müsilajın başlangıç seviyesi dediğimiz form olarak düşünülebilir. Şu an bu görüntünün içinde polenler de var. Deniz sıcaklığındaki anormal artışlar, denizdeki durağanlık ve kirlilik, Marmara’da müsilaj görüntülerini sürdürecek.
- Marmara’da iki aydır alg çoğalması olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sarı, denizdeki azot ve fosfor yükünün çok fazla olduğuna değindi. Sarı, “Deniz yüzeyinden 25 metreye kadar görüş sadece 2 metre. Marmara Denizi’nde atık yükünü azaltmadığımız sürece müsilaj sorunu bitmez. 2021'den bu yana atık yükü azaltmadığımız gibi, evsel atık bağlamında 25 milyon insanın atıklarının ancak yarısı arıtılıp, deşarj ediliyor. Marmara’yı çevreleyen kentlerdeki ileri biyolojik arıtma tesislerinin sayısı ivedilikle arttırılmalı.