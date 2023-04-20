Müsilaj kabusu geri mi geliyor?

- Marmara’da iki aydır alg çoğalması olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sarı, denizdeki azot ve fosfor yükünün çok fazla olduğuna değindi. Sarı, “Deniz yüzeyinden 25 metreye kadar görüş sadece 2 metre. Marmara Denizi’nde atık yükünü azaltmadığımız sürece müsilaj sorunu bitmez. 2021'den bu yana atık yükü azaltmadığımız gibi, evsel atık bağlamında 25 milyon insanın atıklarının ancak yarısı arıtılıp, deşarj ediliyor. Marmara’yı çevreleyen kentlerdeki ileri biyolojik arıtma tesislerinin sayısı ivedilikle arttırılmalı.