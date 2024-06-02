Naci Görür İstanbulluları uyardı: "Düşünemiyorum bile..."

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, 'Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile' ifadelerini kullandı.

# Prof. Dr. Naci Görür # küçükçekmece
Editör: Mert Sagit
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Naci Görür İstanbulluları uyardı: "Düşünemiyorum bile..." - Resim: 1

Yerbilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın ardından yaptığı uyarıda, "Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" dedi.

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Naci Görür İstanbulluları uyardı: "Düşünemiyorum bile..." - Resim: 2

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

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Naci Görür İstanbulluları uyardı: "Düşünemiyorum bile..." - Resim: 3

- Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır

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Naci Görür İstanbulluları uyardı: "Düşünemiyorum bile..." - Resim: 4

- Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri.

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