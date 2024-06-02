Naci Görür İstanbulluları uyardı: "Düşünemiyorum bile..."
Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binaya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, 'Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile' ifadelerini kullandı.
Editör: Mert Sagit
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Yerbilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın ardından yaptığı uyarıda, "Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
- Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır
- Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri.