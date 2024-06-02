Naci Görür İstanbulluları uyardı: "Düşünemiyorum bile..."

Yerbilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın ardından yaptığı uyarıda, "Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" dedi.