Naci Görür İstanbul'u uyardı: "Bu işin şakası yok"

"ATIKLARI UYGUN BERTARAF ETMEZSENİZ, EN AZ DEPREM KADAR İNSANLARIN ÖLMESİNE NEDEN OLABİLİR"

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından ortaya çıkacak tonlarca atığın nereye gömüleceğinin ya da nasıl geri dönüşüme kazandırılacağının planlanmalarının yapılması gerektiğini vurgulayarak ekledi:

- Maraş ve Gaziantep depremleriyle milyonlarca ton atık ortaya çıktı. Bunlar inşaat atıkları. Bu atıkların içerisinde her türlü malzeme var. Bu malzemelerin ayrışması havayı, toprağı, yer altı suyunu gölleri, akarsuları kirletmektedir. Aynı şey İstanbul'un başına gelebilir. Çok önemli. Salgın hastalıklara ve sağlık sorunlarına neden olur. Eğer siz bu atıkları ve molozları uygun bertaraf etmezseniz uluslararası standartlara göre bertaraf etmezseniz bu atıklar uzun dönemde en az deprem kadar insanların hastalıktan ölmesine neden olabilir. Bu işin şakası yok. Dolayısıyla en büyük çevre katliamına felaketine sebep olabilir. Bunun için de bizim yapmamız gereken şey daha deprem gelmeden önce hem bu atıklardan ekonomik olarak geri kazanım işlerini yapabilmek gibi hazırlık yapmak ve bunları nereye gömeceğimizi, nerede bertaraf edeceğimizi, nasıl bertaraf edeceğimizi ve bunları da özellikle geçirimsiz membranlara sarmak suretiyle özel bir şekilde bertaraf etmeyi sağlamamız gerektiğini şimdiden düşünmemiz, planlamamız gerekir. Hızlı bir şekilde belediyelerle, yerel yönetimlerle, halkla bu işi becerebiliriz