Naci Görür o bölgeyi uyardı! "Çok sayıda fay var, önlem alınmalı"
Cumartesi ile Pazar arasındaki gece, AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar tedirgin oldu. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarı ve açıklamalarda bulundu.
Cumartesiyi pazara bağlayan gece, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN UYARI
Dün akşam saatlerinde İzmir'den de hissedilen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Ege Denizi'nin tabanına işaret etti.
Ege Denizi Kuşadası Körfezi Açıklarındaki Depremin Detayları ve Prof. Dr. Naci Görür'ün Değerlendirmesi
Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin detayları, AFAD verilerine göre şu şekildedir. Prof. Dr. Naci Görür, fay hatlarına dikkat çekerek, "Ege Denizi'nde çok sayıda gerilmeli fay bulunuyor" uyarısında bulundu.
Dün akşam yaşanan depremi işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile birlikte, "Ege’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deniz batimetrisinden de anlaşıldığı üzere, Kuzeydoğu-Güneybatı uzanımlı bir fay hattı üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.