Naci Görür o bölgeyi uyardı! "Çok sayıda fay var, önlem alınmalı"

Dün akşam yaşanan depremi işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile birlikte, "Ege’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deniz batimetrisinden de anlaşıldığı üzere, Kuzeydoğu-Güneybatı uzanımlı bir fay hattı üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.